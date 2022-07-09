فلسطین نماد وحدت امت اسلامی‌ و مسجدالاقصی نماد مبارزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، خلیل الحیه رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در سخنرانی خود در مراسم روز عید قربان، بر لزوم وحدت جهان اسلام حول محور فلسطین تاکید کرد.

عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در مراسم نماز عید قربان که در نوار غزه برگزار می‌شد، تاکید کرد: روز عید قربان روز ایثار، فداکاری و از جان گذشتن، و همچنین روز امید به رحمت الهی است.

وی در ادامه تاکید کرد: با وجود موج‌های عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، همچنان مساله فلسطین نماد وحدت امت اسلامی و مسجدالاقصی نماد مبارزه (علیه رژیم صهیونیستی) باقی مانده است.

خلیل الحیه تاکید کرد: ما با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی کاملاً مخالفیم و از کشورهایی که وارد روند عادی سازی روابط با این رژیم شده اند می‌خواهیم که از تصمیم خود صرفنظر کرده و به آغوش جهان اسلام بازگردند.

رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد: طرف‌هایی که در اندیشه دور کردن امت پیامبر گرامی اسلام (ص) از دین هستند، قطعاً شکست خواهند خورد.

وی افزود: امت اسلامی در بزنگاه‌ها و رخدادهای مختلف در سالهای اخیر نشان داده که به قدس و مسجدالاقصی وفادار است.

خلیل الحیه تصریح کرد: به فضل الهی مسجدالاقصی همچنان به عنوان نماد مبارزه علیه رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود و ما به اذن خداوند باریتعالی در نبرد مسجدالاقصی پیروز خواهیم شد.

گفتنی است صبح امروز مراسم نماز عید قربان با شکوه هر چه تمام تر در مسجدالاقصی و دیگر مناطق فلسطین از جمله اراضی اشغالی ۱۹۴۸، کرانه باختری و نوار غزه برگزار شد.