به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مراسم بهره‌برداری از فاز نخست پروژه توسعه فیبرنوری شهر قزوین با اشاره به اینکه پروژه توسعه ارتباطات ثابت مبتنی‌ بر فیبرنوری (FTTX) یکی از مهمترین پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم است، گفت: اجرای این پروژه علاوه بر افزایش کیفیت خدمات در شبکه ثابت باعث کاهش اختلالات در شبکه ارتباط سیار نیز می‌شود.

رئیس رگولاتوری با بیان اینکه اجرای پروژه FTTX نیازمند تأمین منابع مالی سنگینی است و بدون حمایت دولت امکان اجرای آن میسر نبود، تاکید کرد: تخصیص حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای سیار و ثابت برای اجرای این پروژه ملی گامی مهم و اساسی برای پیشبرد این پروژه است.

وی با اشاره به اینکه تا امروز تعداد ۸ شرکت FCP آمادگی خود را برای اجرای این پروژه در نقاط مختلف کشور اعلام کرده‌اند، افزود: تمام تلاش ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری این است که در طول چند ماه آینده فعالان بخش خصوصی بتوانند تمام ۲۰ میلیون پوشش را متعهد شوند تا ما از این نظر دغدغه‌ای نداشته باشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توسعه فیبرنوری گام اول اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در کشور است، عنوان کرد: ترغیب مردم به استفاده از خدمات پر سرعت ارتباطات ثابت و تولید محتوای فاخر و ارزشمند بومی دو گام دیگر در راستای پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات است که باید به موازات توسعه فیبرنوری انجام شود.

بر اساس این گزارش، پروژه توسعه فیبرنوری قزوین، بخشی از پروژه ملی توسعه ارتباطات ثابت مبتنی‌ بر فیبرنوری (FTTX) است که توسط شرکت شاتل و با مشارکت شهرداری قزوین در این شهر اجرایی شده است و با اجرای آن دسترسی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی، اداری و تجاری به اینترنت پر سرعت فراهم شده است.