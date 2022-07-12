گزارش اولیه تخصیص بنزین به شخص به جای خودرو تهیه شد

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح خبر اعلامی از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر اینکه «طرح واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی از اولویت خارج شده است» اظهار داشت: طرح یارانه بنزین یک طرح آزمایشی بود و آزمایشی بودن آن از ابتدا اعلام شد. حتی اگر حضور ذهن داشته باشید، دولت بنا نبود آن خبر را منتشر کند، به دلیل اینکه بنا نبود این طرح به سرعت به سایر بخش‌های کشور تسری پیدا کند.

وی افزود: متأسفانه نامه‌ای بر خلاف قانون در فضای رسانه‌ها منتشر شده بود و دولت در مورد آن توضیحات داد تا شایعات و شبهه‌ای وجود نداشته باشد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: طرح واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی، یک طرح آزمایشی بود و بنا بود فقط در کیش و قشم اجرا و آثار آن ارزیابی شود و زیر ساخت‌های آن مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا حرکت به سمت آن مسیر شدنی است یا نه.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه این طرح برای مدتی در جزیره کیش اجرایی شد و حتی در نهایت در جزیره قشم هم اجرا نشد، گفت: طبیعتاً این دوره آزمایشی باید به انتها برسد و بعد به دولت بیاید و آثار اجرای آن، نقاط ضعف و قوت، فواید و مشکلات احتمالی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: باید زیرساخت طرح واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی مورد ارزیابی فنی قرار بگیرد که آیا قابلیت تسری به کل کشور را دارد یا ندارد. دوره آزمایشی این طرح در حال نهایی شدن است و بعد از آن مورد بحث و بررسی نهایی کارشناسی در دولت قرار خواهد گرفت تا اگر نیاز به اجرا بود، بعدها در مورد آن تصمیم گیری شود.

سخنگوی دولت در پایان تصریح کرد: گزارشی اولیه‌ای از اجرای این طرح آزمایشی ارائه شد که نقاط قوت، ضعف و مشکلات و موانع اجرایی پیش روی طرح بود که در خصوص آن تصمیم گیری هایی صورت گرفته تا برای موانع اجرایی تدابیری صورت گیرد. هنوز گزارش نهایی این طرح تقدیم دولت نشده است.