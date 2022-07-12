تکذیب دیدار بازیکنان تیم ملی فوتبال با معاون اول رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح امروز در نشست خبری با اهالی رسانه در رابطه با نظر دولت در مورد تغییر سرمربی تیم ملی، گفت: موفقیت تیم ملی کشور یک خواسته همگانی در کشور است و پیروزی تیم ملی افتخار ملی برای همه ما است. فدراسیون فوتبال به عنوان متولی موضوع، درخواست‌هایی برای حل برخی مسائل داشت و صرفاً در جهت پشتیبانی از برخی تصمیمات، دولت اعلام آمادگی کرد که جلساتی میان فدراسیون و وزارت ورزش هم برگزار شود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت برای بعضی مسائل و تصمیم گیری‌ها کمک کرد اما دولت تاکید دارد در هیچ مرحله‌ای دخالت نخواهد داشت.

بهادری جهرمی درباره دیدار برخی بازیکنان تیم ملی با معاون اول رئیس‌جمهور، اظهار داشت: خیر هیچ دیداری با معاون اول صورت نگرفته است اما ملاقات‌هایی با مقام‌های دولت از جمله با بنده، وزیر صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور وزیر ورزش صورت گرفته است آن هم در جهت حمایت از تیم ملی بوده است.

وی تاکید کرد: دولت در حوزه فنی و تخصصی فوتبال به هیچ وجه دخالت نخواهد کرد اما آمادگی کنم به تصمیمات فنی را دارد. دولت با جدیت مدافع عملکرد تیم خواهد بود. دولت یعنی وزارت ورزش با تیم مربوط و مسئولان جلساتی به منظور حمایت‌های مالی و دیپلماتیک داشته است.