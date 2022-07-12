تفاهم نامه همکاری ارتش و سازمان اورژانس کشور امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای بهرهمندی از قابلیتها، ظرفیتها و تعامل و همکاری در زمینههای علمی، پژوهشی و درمانی تفاهمنامه همکاری با حضور امیر دریادار دوم دکتر مصطفی مداح معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش و دکتر جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور منعقد شد.
امیر دریادار دوم مداح در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای ارتش در زمینههای علمی، پژوهشی و درمان گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران همیشه در مشکلات، بلایا و سختیها در کنار مردم بوده که نمونه آن حضور در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا است.
وی با تاکید بر وضعیت جغرافیایی کشور گفت: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و طبیعی خود همیشه در معرض بلایای طبیعی است که میطلبد همواره آماده باشیم و با تجهیزات بهروز و آمادگی بتوانیم خسارات ناشی از این بلایا را کمتر کنیم و هماهنگی و همکاری در این مشکلات میتواند بسیار راه گشا و آرامبخش باشد.
جعفر میعاد فر، رئیس سازمان اورژانس کشور هم با ابراز رضایت از همکاریهای ارتش در بحران و بلایا گفت: وقتی ارتش جمهوری اسلامی ایران را در بحران کنار خود میبینیم، آرامش خاطر داریم، چرا که با روحیه ایثار و از خودگذشتگی دلاورمردان ارتشی آشنا هستیم و به چشم خود این حماسهها و ایثارگریهای آنان را دیدهایم.
نظر شما