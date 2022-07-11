به گزارش خبرنگار مهر، فرشته طهماسبی در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه های عمومی استان، گفت: پروژه‌های متعدد ساخت کتابخانه عمومی در سطح استان با درصد پیشرفت فیزیکی بالای وجود داشته که این مهم، توجه ویژه مسؤلین استان به خصوص در بحث اعتبارات را می‌طلبد، به بهره برداری رسیدن این کتابخانه ها در آینده نزدیک، کاهش چشمگیر فاصله سرانه فضای مطالعه در استان نسبت به استانداردها را در پیش رو خواهد داشت.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، این انتظار می‌رود پروژه‌های که در آستانه تکمیل شدن هستند به صورت ویژه در تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شوند، برخی از پروژه‌های ساخت کتابخانه های عمومی سطح استان از جمله پلدختر و دورود از پیشرفت بالای برخوردار هستند و امکان به بهره برداری رسیدن آنها در سال جاری وجود دارد.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی لرستان به پروژه کتابخانه مرکزی به عنوان قدیمی ترین پروژه فرهنگی استان اشاره کرد و افزود: تجهیز کتابخانه مرکزی بلافاصله پس از تکمیل پروژه از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور آغاز خواهد شد، طبقه همکف کتابخانه به صورت کامل تکمیل و در حال حاضر محوطه در حال تکمیل است، با توجه به اینکه طبقه منفی یک هم پیشرفت بالای دارد، انتظار می‌رود اعتبارات برای تکمیل طبقه منفی یک هم به گونه‌ای باشد که به زودی این قسمت نیز از کتابخانه مرکزی تکمیل شود.

طهماسبی به پراکندگی جمعیت استان و تعداد روستاها اشاره کرد و افزود: وجود کتابخانه سیار بسیار ضروری بوده و می‌تواند به بخش عمده‌ای از مردم استان خدمت رسانی کند و برای خرید خودرو کتابخانه سیار نیازمند مساعدت سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستیم.