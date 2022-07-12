خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نقش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید و اشتغال بر کسی پوشیده نیست، همچنین کمبود سرمایه در هر منطقه عامل اصلی گرفتاری مردم و افتادن آنها در فقر، تنگدستی و مهاجرت است.

خراسان جنوبی نیز علی‌رغم اینکه از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است هنوز نتوانسته جایگاه خود را به خوبی در صنعت و اقتصاد کشور پیدا کند و این به دلیل کمبود سرمایه‌‎گذاری به ویژه سرمایه‌گذار خارجی است که دغدغه اصلی آنها زیرساخت است و در خراسان جنوبی ضعف شدیدی در این موضوع وجود دارد.

کارخانه چدن کویر خاوران در شهرستان خوسف جزو سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که اکنون روزانه ۲۰۰ تن شمش چدن تولید می‌کند و ۳۲۶ نفر بومی در آن مشغول به کار هستند، همچنین به زودی با راه‌اندازی طرح توسعه خود شمش فولاد هم تولید خواهد کرد که حدود ۱۵۰ نفر دیگر در آنجا شاغل خواهند شد.

این سرمایه‌گذار چینی علاوه بر خود افراد دیگری را نیز به این شهرستان برای سرمایه‌گذاری آورده است و اعلام آمادگی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذار را هم داشته و تنها درخواست تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرک صنعتی خوسف است.

در همین راستا با «سیدحسن جعفری»، مشاور کارخانه چدن کویر خاوران خوسف و «پینگ های شأن»، مدیرعامل کارخانه چدن کویر خاوران خوسف گفت‌وگو کردیم.

اشتغال ۳۲۶ نیروی بومی در کارخانه چدن خوسف

مشاور کارخانه چدن کویر خاوران خوسف با بیان اینکه گروه سرمایه‌گذاران چینی در خوسف از سال ۹۲ شروع به کار کردند، گفت: در ابتدا مطالعات فنی و آمایشی برای ایجاد چرخه فولاد انجام شد و به دنبال توسعه و ایجاد اشتغال مولد و پایدار بودند.

سیدحسن جعفری اظهار کرد: برای فولاد ۷۵ میلیون دلار و برای واحد تولیدی چدن با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن و ۲۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده است.

وی تصریح کرد: از سال ۹۳ ساخت کارخانه شروع و در سال ۹۷ به فاز اول و تولید آزمایشی رسید ولی در زمان اوج کار با شیوع کرونا تعطیل و در مرداد سال گذشته بار دیگر راه‌اندازی شد و به زودی نیز علاوه بر شمش چدن، شمش فولاد هم تولید خواهد شد.

به گفتۀ وی اکنون در کارخانه ۳۲۶ نفر ایرانی، بومی منطقه مشغول به کار هستند و در حدود ۱۰۰ نفر نیز نیروی چینی که جزو مهندسین و نیروهای فنی هستند، کار می‌کنند.

زیرساخت‌ها تأمین شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری بیایند

مشاور کارخانه چدن کویر خاوران خوسف با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار چینی این کارخانه به نوعی سفیر ایران در چین است، عنوان کرد: او سرمایه‌گذاران چینی بسیاری را به استان آورده است که می‌تواند برای شهرستان مفید باشد.

جعفری تأکید کرد: تنها کاری که مسئولان استانی لازم است انجام دهند تأمین و تکمیل زیرساخت‌های شهرک صنعتی خوسف است.

وی تصریح کرد: اکنون قول‌هایی داده شده که شامل تأمین آب ۲۰۰ لیتر بر ثانیه از پساب فاضلاب که ۵۰ لیتر آن برای کارخانه ما در نظر گرفته شده و ایجاد پست برق ۱۳۲، همچنین آسفالت جاده ورودی است.

به گفتۀ وی اگر هر چه سریع‌تر این امکانات ضروری تأمین شود در سال‌های نه چندان دور، شهرک صنعتی خوسف به عنوان شهرک صنعتی سرمایه‌گذاران خارجی در کشور معرفی می‌شود.

راه‌اندازی سه کارخانه و اشتغال ۸۰۰ نفری

مشاور کارخانه چدن کویر خاوران خوسف اظهار کرد: علاوه بر کارخانه چدن در خوسف اکنون دو کارخانه دیگر به نام‌های شرکت آلیاژ برتر خوسف و شرکت پیشرو نفیس افق نیز در حال راه‌اندازی است.

جعفری تأکید کرد: همواره دغدغه این گروه سرمایه‌گذار چینی اشتغال پایدار و مولد و حمایت از کارآفرینی بوده و با راه‌اندازی این ۳ کارخانه بیش از ۸۰۰ نفر مشغول به کار خواهند شد، به نوعی که دیگر در شهرستان خوسف بیکار نخواهیم داشت.

وی درخواست کرد: در مقابل این فعالیت‌هایی که انجام می‌شود تنها درخواست سرمایه‌گذار، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت است.

به گفتۀ وی اکنون برخی با شایعه‌سازی‌هایی به دنبال طرد سرمایه‌گذاران در استان هستند که این کار نه تنها برای حوزه اقتصاد استان ضرر دارد بلکه اشتغال افراد زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

راه‌اندازی شورای اسلامی کار

مشاور کارخانه چدن کویر خاوران خوسف ادامه داد: ما با مطالبه‌گری درست هیچ مشکلی نداریم و مشکل ما با شایعه‌سازی بی‌اساس است که مسئولان لازم است از این نوع مشکلات جلوگیری کنند.

جعفری تصریح کرد: در راستای شایعات به وجود آمده در ۲۹ خرداد جلسه‌ای با معاون فرماندار، مسئولان اداره کار استان خراسان جنوبی و شهرستان خوسف، دبیر هسته مطالبه‌گری استان داشتیم که با بازدید و دیدن اسناد و مدارک متوجه شدند، هیچ تخلفی صورت نگرفته است.

وی اعلام کرد: این کارخانه به دنبال راه‌اندازی شورای اسلامی کار شرکت و انجام طرح طبقه‌بندی مشاغل و چارت سازمانی است که تا پایان تیر اجرایی می‌شود، تمام این موارد نشان‌دهنده دغدغه سرمایه‌گذار برای ایجاد امنیت شغلی ایرانیان است.

به گفتۀ وی برای جذب نیروی کار که به ۳۰۰ نفر نیاز داشتیم ۳۶۵ نفر را برای گزینش انتخاب کردیم و بعد از یک ماه گزینش حتی بیشتر از نیاز، ۳۲۰ نفر را جذب و ۴۰ نفر دیگر نیز به دلیل اینکه کار آنها مورد تأیید نبود با پرداخت حق الزحمه یک ماه کار، جذب نشدند.

فقط ۵۰ لیتر آب در ثانیه مورد نیاز است

مشاور کارخانه چدن کویر خاوران خوسف در زمینه آب‌بر بودن این کارخانه با ایجاد طرح توسعه فولاد هم گفت: در ابتدای شروع کار باید ارزیابی زیست محیطی و آب بر بودن یا نبودن هر طرح انجام شود.

جعفری افزود: برای این طرح نیز تمام ارزیابی‌ها و مجوزها گرفته شده و هیچ گونه چالش آبی وجود ندارد و تنها نیاز این کارخانه ۵۰ لیتر آب در ثانیه است که مقرر شده از محل پساب فاضلاب تأمین شود.

وی بیان کرد: از چاه‌های کشاورزی حدود ۴۰ لیتر در ثانیه آب برداشت می‌شود و اشتغال‌زایی آن مشخص است اما برای کارخانه ما فقط ۵۰ لیتر آن هم از پساب است که اشتغال‌زایی بالایی به همراه خواهد داشت.

به گفتۀ وی سرمایه‌گذاری کنونی باعث اشتغال جوانان بیکار با مقاطع تحصیلی پایین و جلوگیری از مهاجرت شده و تنها درخواست ما حمایت واقعی مسئولان است تا این روند ادامه‌دار باشد.

رفع مشکلات سرمایه‌گذاران و توسعه اقتصاد استان

پینگ های شأن، مدیرعامل کارخانه چدن کویر خاوران خوسف نیز گفت: در این کارخانه ۱۰۶ نفر نیروی چینی فعالیت می‌کنند که هر ساله برای آنها پروانه اقامت و ویزای کار تمدید می‌شود.

وی ادامه داد: اما در سال جاری برای ۵ نفر این پروانه تمدید نشد و دلیل این بود که در جامعه‌المصطفی‌العالمیه تحصیل حوزوی داشته و باید به کشور خود برگشته و فقط مبلغ اسلام باشند.

به گفتۀ وی بعد از پیگیری از خود این دانشگاه، اعلام شد که با ویزای تحصیلی نمی‌توانند مشغول به کار شوند و اگر به کشور خود بازگردند و باری دیگر با ویزای کار وارد کشور شوند هیچ مشکلی وجود ندارد، ولی هنوز مجوز و پروانه اقامت برای این افراد صادر نشده است.

مدیرعامل کارخانه چدن کویر خاوران خوسف تأکید کرد: من و اجداد من مسلمان هستند و تمایل دارم افراد مسلمانی که مورد تأیید هستند در کارخانه مشغول باشند و این ۵ نفر نیز افراد معتمدی هستند، که درخواست حمایت مسئولان برای رفع این مشکل را دارم.

پینگ های شأن اعلام کرد: تنها درخواست ما به عنوان سرمایه‌گذار ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و جلوگیری از شایعات بدون اساس است تا بتوانیم بدون مشکل فقط به دنبال توسعه و ایجاد اشتغال بیشتر باشیم.

هوی درخواست کرد که مسئولان استانی و مسئولان امنیتی همواره به کارخانه بیایند و با بازدید از آن علاوه بر دیدن درستی کار، از مشکلات هم آگاه شوند و در کنار هم گامی برای توسعه این استان برداریم.