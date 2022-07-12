مشکلات متعدد ورودی شهر دهدشت/ ضعف زیباسازی شهری هویداست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها_ حمیده تابش نژاد: ورودی‌ها به عنوان دروازه شهرها در همه ادوار از اهمیت بالایی برخوردار بوده و این ورودی‌ها به نوعی گویای بخشی از هویت و نماد درون شهرها به شمار می‌روند.

بر این اساس، لازم است ورودی‌ها را در ابعاد مختلف مبلمان سازی، مباحث ترافیکی، شهرسازی، عمرانی، زیباسازی و بدنه سازی ساماندهی کنیم.

ورودی، عمدتاً دریچه‌ای و یک پک تمام عیار برای ادراک منظر و ظرفیت شهر بوده و عنصری جهت ایجاد هویت مستقل برای منظر شهری است، پس ورودی هویت مستقل نیست، بلکه تلفیق هویت‌هاست.

آلودگی بصری ورودی دهدشت

یکی از این ورودی‌ها، ورودی شهر دهدشت از سمت جاده «طولیان» است که با بهره‌برداری از جاده «باغچه سادات» عمده رفت و آمدها از این مسیر انجام می‌شود و بار اصلی ترافیک روی این جاده است.

علیرغم برنامه ریزی های سال‌های اخیر توسط نهادها و دستگاه‌های متولی برای بهسازی و ساماندهی، تحقق پروژه ورودی دهدشت میسر نشده است.

مشکلات این ورودی در اولویت‌های کناره‌های خاکی، ضعف شدید آسفالت، حاشیه ناایمن، روشنایی نامناسب و عدم تجهیز مناسب به تابلوهای هشدار دهنده است.

در حال حاضر پروژه در روند فرسایشی و حرکت لاک پشتی قرار داشته و یکی دیگر از عوامل مشکلات پروژه، عدم تعریف کد و ردیف اعتباری است.

این در حالی است که نازیبایی و آلودگی بصری از مشکلات این معبر است. بهبود وضعیت ورودی از سمت «طولیان» سالهاست که وعده راه و شهرسازی شده و هر بار در جلسات وعده‌ای جدید در انتظار است.

یکی دیگر از مهمترین مشکلات ورودی طولیان وجود تعمیرگاه‌ها در دو طرف جاده است که باعث تنگ شدن جاده شده است.

با توجه به پر تردد بودن مسیر، تجمع تعمیرگاهی و ضعف پارکینگی در این نقطه علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی، می‌تواند در پیک‌های ترددی مشکل ساز شود.

در صیانت از جان مردم تعارف نداریم

در همین راستا سعید کریمی زاد، دادستان کهگیلویه در بازدید ماه‌های گذشته از ورودی‌های دهدشت با اشاره به اینکه در راستای صیانت از جان مردم با کسی تعارف ندارم، اظهار داشت: نیاز است نهادهای متولی نسبت به ساماندهی ورودی‌ها زمان مشخصی را تعیین کنند.

وی نبود علائم راهنمایی و رانندگی، وجود چاله و ناهمواری مسیرها، نبود روشنایی و آسفالت مناسب را از مهمترین مشکلات ورودی دهدشت - طولیان اعلام کرد.

وی طولانی شدن روند ساماندهی ورودهای دهدشت طولیان را تضییع حقوق مردم دانست و ابراز داشت: در صورت سهل انگاری هر نهادی مطابق قانون دادستانی برخورد خواهد کرد.

پل دره شور نشست کرد

رئیس اداره راه و شهرسازی کهگیلویه گفت: پل دره شور طولیان به علت سیلاب نشست کرد.

روح الله همتیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر عدم نظارت دقیق در این پروژه، گفت: نظارت مستمر بر احداث پل بوده، ولی متأسفانه به علت سیلاب زیر پل خالی شد و نشست کرد.

وی با اشاره به طولانی شدن پروژه ورودی طولیان، گفت: این پروژه دارای کد تخصیص اعتبار نیست و با ارائه پیشنهاداتی تلاش خواهیم کرد این پروژه را کد دار کنیم.

همتیان وجود تعمیرگاه‌های این ورودی را خارج از اختیارات اداره راه و شهرسازی دانست و گفت: اختیار این مغازه‌ها که تجاری نیستند به عهده شهرداری دهدشت و اتاق اصناف است.

احتمال خلع پیمانکار

همتیان در رابطه با سرعت پروژه، تصریح کرد: تذکراتی به پیمانکار داده‌ایم اگر روند اجرایی پیشرفت نداشت باشد برای خلع پیمانکار اقدام خواهیم کرد.

رئیس اتاق اصناف کهگیلویه نیز در پاسخ به مشکلات ورودی از سمت طولیان و وجود مغازه‌های تعمیرگاهی در دو طرف این ورودی بیان داشت: مجوزها چون به صورت سیستمی و اتوماسیون ثبت نام می‌شوند کد تجاری تعلق می‌گیرد.

عین الله اخوان گفت: برای برچیده شدن این نوع مشکلات و زیبایی‌های بصری شهر، باید شهرک صنفی ساخته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بلادشاپور «دهدشت» که روزی دروازه تجاری یک منطقه بزرگ در دوران صفویه محسوب می‌شد، این روزها با صدها مشکل زیرساختی و نقصان در المان سازی و زیباسازی شهری رو به رو شده که بخشی از آن در ورودی شهر هویداست.