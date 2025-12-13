  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۲

پروژه میلیاردی دهدشت زیر باران دوام نیاورد؛احضار خاطیان به دادستانی

دهدشت-دادستان کهگیلویه در پی بروز خسارات و نشست گسترده آسفالت در دهدشت پس از بارندگی اخیر، از شهردار این شهر خواست ظرف ۴۸ ساعت مستندات مربوط به تحویل و نظارت فنی پروژه را ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی‌زاد پیش از ظهر شنبه از ورود دستگاه قضائی به موضوع آسیب گسترده پروژه عمرانی دهدشت در پی بارندگی‌های اخیر خبر داد.

وی افزود: به دنبال گزارش‌های مردمی و مشاهدات میدانی، دادستانی ضمن بررسی موضوع، از شهردار دهدشت خواسته است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت مستندات مربوط به فرآیند تحویل پروژه، نحوه نظارت فنی و میزان تعهدات پیمانکار را به‌صورت کارشناسی ارائه دهد.

دادستان کهگیلویه تأکید کرد: چنانچه در بررسی‌ها قصور یا کوتاهی از سوی عوامل اجرایی، ناظر یا پیمانکار محرز شود، این اقدام مصداق «اتلاف بیت‌المال» تلقی خواهد شد و «برخورد قانونی تا جبران کامل خسارات» در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: قاطعیت در برخورد با هرگونه اهمال یا تضییع حقوق عمومی یکی از اولویت‌های دادستانی است و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی پیش از تحویل پروژه‌ها، نظارت فنی دقیق‌تری اعمال کنند.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد پروژه عمرانی یادشده که با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری دهدشت اجرا شده بود و تنها پس از چند ساعت بارندگی پاییزی دچار نشست و تخریب گسترده آسفالت در نقاط مختلف شهر شد، موضوعی که اکنون سبب ورود دستگاه قضائی و بررسی دقیق مسئولیت عوامل مختلف این طرح شده است.

      همه شهر ها همینه. پیاده رو ها رو موزاییک میکنن دو ماه بعد نشست میکنه دوباره از اولو پولش تو جیب کیا میره ؟ استان خراسان جنوبی.بیرجند

