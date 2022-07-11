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۲۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۷

روزنامه انگلیسی تلگراف مدعی شد؛

سفر بایدن به عربستان به تعویق افتاده است

سفر بایدن به عربستان به تعویق افتاده است

یک رسانه انگلیسی اعلام کرد که مقامات کاخ سفید سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی را به دلیل پاره ای نگرانی ها به زمان دیگری موکول کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک رسانه انگلیسی خبر داد سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان به دلایلی که به سن بالای وی ارتباط می‌یابد، احتمالاً به تعویق افتاده است.

روزنامه انگلیسی تلگراف امروز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که سفر «جو بایدن»، که پیشتر برای اواخر ماه میلادی جاری برنامه ریزی شده بود، ظاهراً به دلیل نگرانی‌های مربوط به سن بالای وی لغو شده است.

این رسانه انگلیسی درست چند روز مانده به سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه، در گزارش خود متذکر می‌شود که در حالی که تلاش دستیاران کاخ سفید بر این است تا دلایل دیپلماتیک را برای تعویق سفر بایدن مطرح کنند، اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی در پس لغو سفر بایدن به عربستان این است که مقامات کاخ سفید نگرانند که سفر درازمدت برای رئیس جمهور ۷۹ ساله آمریکا دیوانگی باشد.

به رغم گزارش روزنامه انگلیسی تلگراف در خصوص لغو سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان، هنوز بیانیه رسمی از سوی کاخ سفید یا دیگر مقامات دولت آمریکا در این باره صادر نشده است.

«پیتر بیکر» خبرنگار نیویورک تایمز نیز پیش از این در مطلبی به این نکته اشاره کرد و نوشت که مدیریت برنامه مسن‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا چالش‌های مشخصی را با خود دارد. بیکر در مطلب خود آورده بود که با توجه به برنامه ریزی بایدن برای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور، سن وی به موضوعی دردسرساز تبدیل خواهد شد.

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کد مطلب 5535770

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    نظرات

    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
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      پاسخ
      بایدن می ترسه بره اسرائیل چون می دونه توسط اسرائیل ترور فیزیکی یا ترور بیولوژیکی میشه.

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