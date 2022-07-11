به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی بخشی با اشاره به اینکه در دهه ولایت برنامه‌های متنوع و متعددی برای زائران حرم مطهر ثامن‌الحجج (ع) تدارک دیده شده است، اظهار کرد: سلسله جشن‌های «شکوه ولایت» عنوان یکی از برنامه‌های حرم رضوی در دهه ولایت است که هر شب از ساعت ۱۸ در صحن پیامبر اعظم (ص) آغاز و تا ساعت ۲۲:۳۰ ادامه دارد.

مدیر مراسم حرم مطهر رضوی گفت: هر شب در این ویژه برنامه‎ اساتید مطرحی همچون آیت الله سیداحمد خاتمی و حجت اسلام فرازی نیا، واعظ موسوی، کعبی، پناهیان، دهشت و فرحزاد به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

وی بیان کرد: قرائت ادعیه، قرائت مجلسی قرآن کریم، مدیحه‌سرایی با حضور مداحان و ذاکران خاندان عصمت و طهارت (ع)، اجرای مسابقه، معرفی کتاب، شعرخوانی و اجرای گروه سرود بخشی از برنامه‌های شکوه ولایت در این شب‌ها است.

حجت‌الاسلام علی بخشی اظهار کرد: در مراسم امشب آیت الله سیداحمد خاتمی و حجت الاسلام واعظ موسوی سخنرانی، مرتضی اسلامی‌نژاد و رسول میثمی به مدیحه‌سرایی و جواد خراشادی‌زاده به شعرخوانی خواهند پرداخت.