به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی بخشی با اشاره به اینکه در دهه ولایت برنامههای متنوع و متعددی برای زائران حرم مطهر ثامنالحجج (ع) تدارک دیده شده است، اظهار کرد: سلسله جشنهای «شکوه ولایت» عنوان یکی از برنامههای حرم رضوی در دهه ولایت است که هر شب از ساعت ۱۸ در صحن پیامبر اعظم (ص) آغاز و تا ساعت ۲۲:۳۰ ادامه دارد.
مدیر مراسم حرم مطهر رضوی گفت: هر شب در این ویژه برنامه اساتید مطرحی همچون آیت الله سیداحمد خاتمی و حجت اسلام فرازی نیا، واعظ موسوی، کعبی، پناهیان، دهشت و فرحزاد به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
وی بیان کرد: قرائت ادعیه، قرائت مجلسی قرآن کریم، مدیحهسرایی با حضور مداحان و ذاکران خاندان عصمت و طهارت (ع)، اجرای مسابقه، معرفی کتاب، شعرخوانی و اجرای گروه سرود بخشی از برنامههای شکوه ولایت در این شبها است.
حجتالاسلام علی بخشی اظهار کرد: در مراسم امشب آیت الله سیداحمد خاتمی و حجت الاسلام واعظ موسوی سخنرانی، مرتضی اسلامینژاد و رسول میثمی به مدیحهسرایی و جواد خراشادیزاده به شعرخوانی خواهند پرداخت.
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