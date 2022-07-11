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۲۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۳

همزمان با دهه ولایت؛

جشن‌های «شکوه ولایت» در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود

جشن‌های «شکوه ولایت» در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود

مشهد ـ مدیر مراسم حرم مطهر رضوی از برگزاری جشن‌های دهه ولایت با عنوان «شکوه ولایت» در حرم مطهر امام رضا (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی بخشی با اشاره به اینکه در دهه ولایت برنامه‌های متنوع و متعددی برای زائران حرم مطهر ثامن‌الحجج (ع) تدارک دیده شده است، اظهار کرد: سلسله جشن‌های «شکوه ولایت» عنوان یکی از برنامه‌های حرم رضوی در دهه ولایت است که هر شب از ساعت ۱۸ در صحن پیامبر اعظم (ص) آغاز و تا ساعت ۲۲:۳۰ ادامه دارد.

مدیر مراسم حرم مطهر رضوی گفت: هر شب در این ویژه برنامه‎ اساتید مطرحی همچون آیت الله سیداحمد خاتمی و حجت اسلام فرازی نیا، واعظ موسوی، کعبی، پناهیان، دهشت و فرحزاد به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

وی بیان کرد: قرائت ادعیه، قرائت مجلسی قرآن کریم، مدیحه‌سرایی با حضور مداحان و ذاکران خاندان عصمت و طهارت (ع)، اجرای مسابقه، معرفی کتاب، شعرخوانی و اجرای گروه سرود بخشی از برنامه‌های شکوه ولایت در این شب‌ها است.

حجت‌الاسلام علی بخشی اظهار کرد: در مراسم امشب آیت الله سیداحمد خاتمی و حجت الاسلام واعظ موسوی سخنرانی، مرتضی اسلامی‌نژاد و رسول میثمی به مدیحه‌سرایی و جواد خراشادی‌زاده به شعرخوانی خواهند پرداخت.

کد مطلب 5535796

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