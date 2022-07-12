به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی دیروز ۲۰ تیر ماه در پنجاه و ششمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار که به دستور رئیسجمهوری به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور وزرای کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و دیگر نمایندگان وزرای عضو این ستاد در ساختمان دادمان برگزار شد، اعلام کرد: بیش از ۱۶۲ هزار هکتار معادل ۲۵ درصد و یک چهارم سطح شهرها را بافتهای هدف بازآفرینی شهری اعم از سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای، بافتفرسوده میانی و بافت فرسوده تاریخی تشکیل میدهند که بیش از یک سوم جمعیت شهری در این مناطق سکونت دارند.
احداث ۶۷۰ هزار واحد به جای ۲۱۰ هزار واحد ناپایدار
معاون وزیر راه و شهرسازی فعالیت ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار را کاری بزرگ عنوان کرد و افزود: بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در محدودههای هدف بازآفرینی شهری قرار دارند که نزدیک به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد از بناهای مسکونی واقع در این محدودهها ناپایدار هستند. صرفاً با تلاشهایی که انجام شده است تقریباً ۲۱۰ هزار واحد بنای ناپایدار، تخریب و نوسازی شده و به جای آن ۶۷۰ هزار واحد احداث شده است. بنابراین ما با یک کار مانده بسیار زیادی مواجه هستیم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اینکه در محدودههای هدف بازآفرینی شهری مالکیت با مردم است و با دولت و شهرداریها نیست اعلام کرد: کار در این بافتها یک کار تدریجی است که باید شرایط فراهم شود تا بازآفرینی شهری این محلات شتاب بگیرد. عمده سیاستها و برنامهها نیز در جهت شتاببخشی به امیدبخشی و زیستپذیر شدن در این محدودههاست که صرفاً این زیستپذیری به معنای تولید مسکن نیست.
نوسازی مسکن در بافتهای هدف بازآفرینی با تأمین فضاهای عمومی، خدمات زیربنایی و روبنایی
آئینی گفت: سیاستها و برنامهها در این محدوده شامل نوسازی مسکن، تأمین فضاهای عمومی مورد نیاز مردم، تأمین خدمات زیربنایی اعم از بهبود شبکههای آب برق گاز است، همچنین بهبود خدمات عمومی و روبنایی اعم از آموزشی، فرهنگی انتظامی و غیره از دیگر برنامههایی است که در دست انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: متأسفانه در محدودههای هدف به دلیل کمتوجهیهایی که در سنوات گذشته به آنها شده است با کمبودهای شدیدی مواجه هستند. کما اینکه در سند ملی بازآفرینی شهری نیز بر این نکته تاکید شده است تا تلاش بشود این محدودهها سرانههای خدماتی شأن به متوسط همان شهر برسد که ما در گزارش نیز ارائه کردیم. در برخی از شاخصها کار پنج برابری باید انجام بشود تا به متوسط آن شهر برسد که مساله اصلی نیز همان است.
وی از دیگر اقدامات در دست انجام را علاوه بر تأمین محدوده سرانههای خدماتی و رساندن سرانههای خدماتی را به متوسط همان شهرها، توانمندسازی ساکنان محلات در حوزه معیشت، بهداشت و اشتغال عنوان و تصریح کرد: موضوع دیگر توانمندسازی مردمان ساکن در محدودهها هم در حوزه معیشت هم در حوزه بهداشت و هم در حوزه اشتغال است. در این حوزه کار گستردهای برعهده ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ایران نهاده شده است که لازم است در قالب اقدام مشترک تمامی دستگاههای اجرایی و ستاد ملی و دبیر خانه طرح توسعه و تحول اجتماع محور محلات به آن شتاب داده شود.
تعریف تسهیلات ویژه بازسازی و مرمت در بافتهای تاریخی در همکاری با بانک مرکزی
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در بخش مسکن برای اینکه بازآفرینی شهری پایدار شتاب بگیرد در طول ۸ سال گذشته آنچه که دولت توانسته است مستقیم در حوزه نوسازی حمایت کند در حدود ۱۰ هزار واحد سالانه بوده است. متأسفانه در حوزه مقاوم سازی هنوز تعریفی انجام نشده است. در جلسه امروز ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار پیشنهاد کردیم تا برای بازسازی، مرمت بناهای تاریخی و مسکونی که در بافت تاریخی هستند تسهیلات ویژهای تعریف شود که در این خصوص بنا شد تا با بانک مرکزی مذاکراتی انجام و مدل کار معین شود.
نوسازی ۱۵۰ هزار واحد در سال در برنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در حوزه نوسازی مسکن برنامه نوسازی ۱۵۰ هزار واحد در سال در دستور کار است که این میزان حداقل ۱۵ برابر متوسط ۸ سال گذشته میشود که کار بزرگی است. هم اکنون بیش از ۶۲ هزار واحد در این محدودهها در دست حمایت داریم که در حال نوسازی هستند که ۱۲ هزار واحد آن در دهه فجر سال گذشته به بهرهبرداری رسید و ۱۵ هزار واحد نیز در هفته دولت سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید. مابقی نیز در مراحل مختلف ساختوساز است.
شهرداریها تخفیف ۱۰۰ درصدی نوسازی در بافت فرسوده را اعمال کنند
آئینی سرعت دادن به برنامه نوسازی در محلات هدف بازآفرینی شهری پایدار ایران را همراهی شهرداریها عنوان کرد و افزود: شهرداریهای باید مجوزهای نوسازی و پروانه ساخت و ساز را سریعتر صادر کنند. حداقل مدت قانونی در این باره دو هفته تعیین شد که برخی از شهرداریها این کار را شروع کردند اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم. البته صدور پروانه ساختمانی و مجوز نوسازی در تهران دو ماه و در برخی از شهرها نیز یک ماه است که اراده بر آن است تا به این عدد برسیم و در کار نوسازی سرعت لازم را انجام بدهیم. از شهرداریها انتظار داریم تا تخفیفهای ۱۰۰ درصدی نوسازی در بافتهای فرسوده را اعمال کنند. همچنین انتظار است تا شهرداریها در صدور مجوزها سرعت لازم را انجام بدهند.
ارائه مشوقهای شهرسازانه برای مردم و سازندگان در بافتها
آئینی سرعت دادن به صدور پروانه ساختمانی و مجوز نوسازی را نخستین مشوق در نوسازی بافتهای فرسوده عنوان کرد و در بیان دیگر مشوقها اعلام کرد: بستههای تشویقی شهرسازانه از دیگر مشوقهای نوسازی در بافتهای فرسوده است که با این بستهها در صدد هستیم تا از سازندگانی که نسبت به نوسازی محلهای یا تجمیع پلاکهای ریزدانه و یا بازگشایی معابر اصلی اقدام میکنند حمایت کنیم.
وی این مشوقها را برای سازندگان شامل تراکم تشویقی، سطح اشغال بیشتر، تسهیلات در حوزه پارکینگ و توده گذاری عنوان کرد و این کار را برای سرمایهگذاران اقدامی اقتصادی برای سرمایهگذاری در بافتها برشمرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: این بسته جامع در حال تدارک است که کلیات آن در شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب و جزئیات آن در کمیته شورای عالی در دست بررسی است که امیدواریم در صحن شورا مطرح و مصوب شد که با ابلاغ جزئیات بسته جامع مشوقهای شهرسازی برای سازندگان در بافتهای فرسوده میتواند نقطه عطفی را برای نوسازی تعریف کرد.
آمادگی برای نوسازی سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد در بافتهای هدف
آئینی تصریح کرد: انتظار است تا سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد فرسوده در بافتهای فرسوده با ارائه بسته جامع شهرسازانه نوسازی در بافتها نوسازی شود و با این کار بخشی از نیاز مردم به مسکن در این محدودهها پاسخ داده شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: ظرفیتی که در این محدودهها وجود دارد بیش از ۵ میلیون واحد اضافی است که لازمهاش این است که بستر این کار فراهم شود. در این کار همراهی مردم و حل مشکلات سند که در برخی از محلات وجود دارد باید برطرف بشود. همچنین باید تشویق جدی از سرمایه گذاران در این محدودهها انجام بشود تا نسبت به سرمایه گذاری در این محدودهها ترغیب شوند.
آئینی یادآور شد: یکی از موانع اصلی نوسازی چه در بافت تاریخی و چه در بافت فرسوده و عمدتاً در سکونتگاههای غیررسمی تصرفی بودن اراضی است که این اراضی تصرف شده یا اراضی دولتی، یا اراضی اوقاف، یا آستان قدس رضوی و یا بنیادهای مختلف و یا اراضی بخشهای خصوصی است. املاک و اراضی آنها عمدتاً در حاشیه به تصرف در آمده است. در داخل شهر نیز عمده تصرفها در اراضی وقفی، یا مجهول المالک ها یا فاقد سندها و یا قولنامهای ها انجام شده است.
وی گفت: امیدوار هستیم با تصویب آئیننامه اجرایی بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه امسال و لایحه کاملی که برای تبدیل شدن به قانون دائمی دولت ارائه کردیم در روند منطقی برای سند دار کردن اراضی بدون سند هستیم. با سند دار شدن اراضی، ساکنان بافتها میتوانند برای نوسازی، مرمت، از سیستمهای بانکی وام دریافت کنند و این کار در مناطق حاشیهای نیز قابلیت انجام یابد.
آئینی اعلام کرد: بخش عمده بافتها معادل بیش از ۶۰ درصد مشکل سند ندارند که تمرکز ما در بافتهایی است که مشکل سند ندارند و در تلاش هستیم تا با ارائه مشوقهای لازم مشکل سند این مناطق را حل کنیم. امیدوار هستیم که بعد از این جلسه شاهد شتاب گیری نوسازی در بافتهای فرسوده باشیم.
نهضت ۳ ساله رفع معابر خاکی در محلات هدف
وی تاکید کرد: آنچه که چهره محرومیت را در محلات هدف بازآفرینی شهری نمایان کرده است معابر خاکی است که متأسفانه محلاتی داریم که حتی یک کوچه آسفالت در برخی از آنها که به ویژه در سکونتگاههای غیررسمی است دیده نمیشود. در این مناطق عمدتاً امکان زیست وجود دارد و نیازی به جابه جایی ساکنان نیست. بلکه باید ساماندهی شود. یکی از نیازهای فوری بهسازی و آسفالت معابر است که بتوان چهره زندگی را به آن محلات داد. بهسازی معابر خاکی عمدتاً میتواند در ساکنان مناطق ایجاد امید و نشاط کند تا بتوانند به آینده امیدوار شوند
آئینی گفت: با موافقت وزرای حاضر در نخستین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در دولت سیزدهم نهضت سه سالهای تعریف شده که طی این مدت بتوان معابر خاکی را آسفالت کرد.
گفتنی است پنجاه و ششمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار برگزار شد که این جلسه به عنوان نخستین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در دولت سیزدهم به دستور رئیسجمهور به ریاست رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با حضور وزرای کشور، فرهنگ ارشاد و اسلامی، آموزش و پرورش و دیگر نمایندگان وزرای عضو این ستاد در ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
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