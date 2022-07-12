به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در جلسه کارگروه آب و خاک آذربایجان شرقی گفت: ما در تلاش هستیم تا اجرای سامانه‌های نوین آبیاری را در استان به نحو احسن پیش ببریم، به همین منظور نه تنها باید طرح‌های در دست اجرا را به اتمام برسانیم بلکه باید برای ایجاد تقاضای جدید هم کوشش کنیم.

وی با اشاره به لزوم افزایش سطح اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سال جاری افزود: ما پرونده به پرونده به بررسی موانع طرح‌های سامانه‌های نوین آبیاری می‌پردازیم تا موانع را برطرف کنیم و در صورتی‌که مانع غیرقانونی وجود داشت، اقدام قانونی در برابر عواملی که در اجرای طرح اختلال ایجاد می‌کنند انجام می‌دهیم.

فتحی به نقش نظارتی سازمان جهاد کشاورزی استان بر اجرای سامانه‌های نوین آبیاری نیز تأکید کرد و افزود: چنانچه کارفرما، پیمانکار و یا بهره برداران در تأمین منابع مشکل و مسئله‌ای داشته باشد آن را حل می‌کنیم.

وی با بیان اینکه استفاده از روش‌های نوین آبیاری، بهره‌وری آب را چندین برابر نسبت به روش‌های سنتی افزایش می‌دهد، گفت: ما برای تشویق بهره برداران جهت استفاده از این سامانه‌های نوین آبیاری حمایت‌های لازم را از آنها انجام می‌دهیم.

یادآور شد: ما در راستای استفاده بهینه از منابع آبی وظیفه داریم و باید با کشاورزان در زمینه اجرای طرح‌های نوین آبیاری همراهی داشته باشیم و اگر نیاز باشد باید خودمان به سراغ کشاورزان برویم و مزیت‌های آن را ارائه کنیم تا با توجه به منابع محدود این طرح‌ها عملی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اضافه کرد: برای ایجاد درخواست جدید برای سامانه‌های نوین آبیاری در سال ۱۴۰۱، از تمامی امکانات، ظرفیت مروجان و ادارات جهاد کشاورزی شهرستان‌ها بهره گرفته می‌شود چراکه این سامانه‌ها در راستای حفظ منافع کشورمان است و در این خصوص مسئولیت فنی، رسالت سازمانی و مسئولیت اجتماعی به عهده داریم.

فتحی به نقش سامانه‌های نوین آبیاری در ایجاد امنیت غذایی و بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی تأکید کرد و گفت: اگر از سامانه‌های نوین آبیاری استفاده نشود طی ۴ تا ۵ سال آینده در ارتباط با منابع با مشکل مواجه می‌شویم از این رو در این خصوص طبق دستورالعمل‌های سامانه‌های نوین آبیاری که تدوین‌شده است پیش می‌رویم و تلاش می‌کنیم تا در این زمینه تسهیل گری لازم را انجام دهیم.