کشف محموله ۲۵ تنی کنجاله سویای دامی مخلوط شده با شن و ماسه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سپهوند ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی گزارش‌های واصله و بررسی‌های انجام شده، یک محموله ۲۵ تنی کنجاله سویای دامی که توسط سودجویان با مقادیر زیادی شن، ماسه و ناخالصی ترکیب شده بود در یک سوله واقع در ابتدای جاده اندیمشک به اهواز کشف شد.

وی افزود: متهمان این پرونده با هدف افزایش حجم محصول و کسب سود نامشروع، اقدام به ترکیب مواد معدنی غیرمجاز با نهاده‌های دامی کرده بودند که بلافاصله پس از کشف محموله، بازداشت شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک ادامه داد: کنجاله سویا از مواد اولیه اصلی در تهیه خوراک دام و طیور است و مخلوط کردن آن با مواد غیرقابل هضم مانند شن و ماسه، ضمن وارد کردن خسارت به صنعت پرورش دام، می‌تواند موجب بروز مشکلات گوارشی و تهدید سلامت عمومی شود.

سپهوند تصریح کرد: راننده کامیون و همدست وی با دستور قضایی روانه زندان شده‌اند و خودروی حامل این محموله نیز توقیف شد. اقدام صورت گرفته بر اساس قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی، از مصادیق عرضه کالای مغشوش بوده و با مرتکبان آن مطابق قانون برخورد می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: صیانت از سلامت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است و با افرادی که با هدف کسب سود، زنجیره تولید مواد غذایی و خوراک دام را تهدید می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد شد.