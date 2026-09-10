به گزارش خبرگزاری مهر ، بیانیه حقوق دانان استان اردبیل درح محکومیت جنایت جنگی متجاوزین آمریکایی به جشن عروسی سیریک به قرار زیر منتشر شد:

حمله جنایتکارانه ارتش متجاوز ایالات متحدهُ آمریکا به مراسم عروسی در منطقه کوهستک شهرستان سیریک که منجر به شهادت ومجروحیت جمعی ازشهروندان ایرانی گردیداین اقدام تروریستی که جنایت جنگی ومصداق جنایت به علیه بشریت ونقض صریح بند۴ ماده ۲ منشورملل متحددرممنوعیت توسل به زورعلیه تمامیت سرزمینی واستقلال سیاسی کشورهاست وتخطی از کنوانسیون های ۱۹۴۹ژنو وسلب حق بنیادین حیات انسانهاست پس هم دولت آمریکا دراین جنایت مسئولیت کامل نقض حقوق بین المللی دارد وهم آمران وعاملان آن دارای مسئولیت بین المللی کیفری فردی هستند.

لذا ما حقوق دانان استان اردبیل ازمسئولین امر، بویژه دستگاه دیپلماسی وقضایی می خواهیم با بهره گیری ازظرفیتهای حقوقی ودیپلماتیک پیگیری های لازم حقوقی ازمجاری مراجع ذیصلاح بین المللی رابه عمل آورندو برحق مشروع وذاتی جمهوری اسلامی ایران دراتخاذ اقدامات متقابل وقانونی برای دفاع از حاکمیت تاکید می نماییم وآمادگی کامل خود را برای هرگونه مساعدت حقوقی درمسیرپیگیری بین المللی این جنایت اعلام می کنیم.