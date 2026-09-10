تغییر دمایی تا اوایل هفته آینده در خوزستان نخواهیم داشت

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده تغییر قابل توجهی در دما مورد انتظار نیست.
وی افزود: از اواخر روز شنبه تا اواسط وقت یکشنبه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش شرجی و رطوبت در سواحل و مناطق جنوبی و تا حدودی مرکزی استان خواهند شد.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به وضعیت جوی روز یکشنبه تصریح کرد: از بعد از ظهر یکشنبه سرعت وزش باد در بخشهای غربی، جنوبی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تندباد لحظهای پیشبینی میشود و در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.
سبزه زاری در پایان وضعیت دمای استان در شبانهروز گذشته را تشریح کرد و گفت: در شبانهروز گذشته امیدیه با دمای ۴۵.۲ و ایذه با دمای ۱۹.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۲ و کمینه دمای ۲۴.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
نظر شما