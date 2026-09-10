  1. استانها
  2. اردبیل
۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

مه و لغزندگی جاده‌ها در نیمه شرقی استان اردبیل

مه و لغزندگی جاده‌ها در نیمه شرقی استان اردبیل

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از تداوم وضعیت نسبتاً ناپایدار جوی و نسبت به تشکیل مه، کاهش دید افقی و لغزندگی محورهای مواصلاتی به‌ویژه در نیمه شرقی هشدار داد.

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و برونداد مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا نشان می‌دهد که تا دوشنبه هفته آینده، جو استان در بیشتر مناطق به‌تناوب در وضعیت نسبتاً ناپایدار قرار خواهد داشت.

وی افزود: طی این مدت، آسمان استان غالباً کمی تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود که گاهی با افزایش ابر، تشکیل مه و بارش باران و باران‌ریزه همراه خواهد بود. در برخی ساعات نیز، به‌ویژه در مناطق مستعد، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد. در این مدت، نیمه شرقی استان بیشترین پتانسیل را برای دریافت بارش خواهد داشت.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: با تداوم استقرار جریانات شمالی، وزش باد در سطح استان عمدتاً شرقی و با سرعت ملایم تا متوسط خواهد بود. با این حال، با توجه به ماهیت همرفتی برخی سامانه‌های جوی، وقوع تندبادهای لحظه‌ای در بعضی مناطق دور از انتظار نیست.

کوهی ادامه داد: از نظر پدیده‌های جوی، تشکیل مه و کاهش دید افقی، به‌ویژه در ساعات صبحگاهی و عصرگاهی، از مهم‌ترین مخاطرات این دوره خواهد بود. همچنین، با توجه به تداوم مه و احتمال وقوع بارش‌های رگباری، لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش میدان دید در محورهای مواصلاتی استان، به‌خصوص در نیمه شرقی، محتمل است. از این‌رو، به رانندگان توصیه می‌شود در ساعات وقوع این پدیده‌ها با احتیاط کامل و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.

وی افزود: علاوه بر این، تشکیل مه و پایین بودن ارتفاع کف ابر می‌تواند موجب نوسانات دید افقی در محدوده فرودگاه‌ها و در برخی ساعات، اختلال موقت در عملیات پروازی شود. همچنین، روند افزایش تدریجی دمای هوا در سطح استان طی روزهای آینده همچنان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6943168

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه