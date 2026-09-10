مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی و برونداد مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا نشان میدهد که تا دوشنبه هفته آینده، جو استان در بیشتر مناطق بهتناوب در وضعیت نسبتاً ناپایدار قرار خواهد داشت.
وی افزود: طی این مدت، آسمان استان غالباً کمی تا نیمهابری پیشبینی میشود که گاهی با افزایش ابر، تشکیل مه و بارش باران و بارانریزه همراه خواهد بود. در برخی ساعات نیز، بهویژه در مناطق مستعد، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد. در این مدت، نیمه شرقی استان بیشترین پتانسیل را برای دریافت بارش خواهد داشت.
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: با تداوم استقرار جریانات شمالی، وزش باد در سطح استان عمدتاً شرقی و با سرعت ملایم تا متوسط خواهد بود. با این حال، با توجه به ماهیت همرفتی برخی سامانههای جوی، وقوع تندبادهای لحظهای در بعضی مناطق دور از انتظار نیست.
کوهی ادامه داد: از نظر پدیدههای جوی، تشکیل مه و کاهش دید افقی، بهویژه در ساعات صبحگاهی و عصرگاهی، از مهمترین مخاطرات این دوره خواهد بود. همچنین، با توجه به تداوم مه و احتمال وقوع بارشهای رگباری، لغزندگی سطح جادهها و کاهش میدان دید در محورهای مواصلاتی استان، بهخصوص در نیمه شرقی، محتمل است. از اینرو، به رانندگان توصیه میشود در ساعات وقوع این پدیدهها با احتیاط کامل و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.
وی افزود: علاوه بر این، تشکیل مه و پایین بودن ارتفاع کف ابر میتواند موجب نوسانات دید افقی در محدوده فرودگاهها و در برخی ساعات، اختلال موقت در عملیات پروازی شود. همچنین، روند افزایش تدریجی دمای هوا در سطح استان طی روزهای آینده همچنان ادامه خواهد داشت.
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