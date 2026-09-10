به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های راهداری و آزادراهی استان سمنان، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در این استان، اظهار کرد: امروز علاوه بر افتتاح ۹ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم، ۲۲.۵ کیلومتر پروژه آزادراهی دیگر نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ارزش مجموع این پروژه‌ها را هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۸.۵ همت) اعلام کرد و افزود: این طرح‌ها در راستای تکمیل و توسعه شبکه آزادراهی و ارتقای ظرفیت کریدورهای حمل‌ونقل کشور اجرا شدند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آزادراه حرم تا حرم بخشی از یک کریدور بین‌المللی است، یادآور شد: این کریدور آسیایی از ۱۳ کشور عبور می‌کند و از مرزهای دوغارون، سرخس و لطف‌آباد وارد کشور شده و پس از عبور از استان‌های خراسان رضوی و سمنان به تهران متصل می‌شود.

بازوند با تأکید بر اهمیت راهبردی این محور در جابه‌جایی کالا و مسافر، خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی همواره بر اهمیت آزادراه حرم تا حرم به عنوان یکی از کریدورهای مهم بین‌المللی تأکید داشته است.

وی همچنین با اشاره به تسریع در اجرای بخشی از این پروژه افزود: ۹ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم که مقرر بود طی شش ماه آماده بهره‌برداری شود، با تلاش‌های صورت‌گرفته دو ماه زودتر به مرحله افتتاح رسید.