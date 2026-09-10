وقوع ۱۵ حادثه در اصفهان طی ۲۴ ساعت؛ ۲۲ نفر مصدوم شدند

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای جمعیت هلال احمر استان اصفهان در مجموع به ۱۵ حادثه امدادرسانی کردند که این حوادث ۲۴ نفر حادثه‌دیده بر جای گذاشت.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، ۶ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، ۲ مورد سایر فوریت‌های پزشکی و یک مورد مربوط به حوادث کوهستانی بوده است؛ همچنین ۶ مورد مراجعه حضوری به پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در این بازه زمانی ثبت شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: در مجموع این حوادث، ۲۲ نفر مصدوم شدند که از این تعداد چهار نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۶ نفر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی هلال احمر همچنین در یک مورد عملیات امدادرسانی مستقیم به حادثه‌دیده انجام دادند و یک نفر نیز در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

مؤمنی با اشاره به گستردگی عملیات‌های امدادی در نقاط مختلف استان گفت: پایگاه‌های مسجد شهدا کاشان، شعبه مبارکه، کوهپایه، قلعه‌آقا لنجان، کرکس نطنز در دو عملیات، ابیازن نطنز، موته گلپایگان، قرقچی میمه، ساحلی چادگان، طلا زرین تیران و کرون، اوزونبلاغ فریدونشهر، دولت قرین سمیرم، پلیس راه فلاورجان و چاله‌سیاه شاهین‌شهر در این عملیات‌ها مشارکت داشتند.

وی خاطرنشان کرد: حضور به‌موقع نیروهای امدادی و آماده‌باش پایگاه‌های هلال احمر در محورهای جاده‌ای، مناطق کوهستانی و سایر نقاط حادثه‌خیز استان نقش مهمی در امدادرسانی سریع به حادثه‌دیدگان دارد.