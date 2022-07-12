۳ کتاب از نویسندگان گلستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از سه کتاب ارزشمند «دوران عاشقی»، «فرهنگ کتولی» و «سمفونی استرآباد» شامگاه دوشنبه در مؤسسه فرهنگی هنری میرداماد برگزار شد.

در ابتدای این مراسم استاد محمدرضا صمیمی نویسنده کتاب «دوران عاشقی» در راستای معرفی این کتاب گفت: کتاب دوران عاشقی تاریخ دوران نمایش من و فعالیت‌های بنده در حوزه تئاتر است.

وی افزود: نگارش این کتاب بیش از دو سال طول کشید و می‌تواند منبعی غنی برای پژوهشگران در حوزه تئاتر باشد.

حسین شکی نویسنده کتاب «فرهنگ کتولی» نیز در ادامه این مراسم گفت: نگارش این کتاب با دو هدف زنده نگه داشتن واژه‌های گویش کتولی و ایجاد مرجعی برای پژوهشگران انجام شد.

وی افزود: از دوران دانشجویی در صدد انجام این کار بودم و بیش از ۲۰ سال در حال جمع‌آوری کلمات مختلف از قرن ۹ تا دوران معاصر هستم.

نویسنده کتاب فرهنگ کتولی ادامه داد: لازم به ذکر است که در نگارش این کتاب یک تیم من را همراهی و پشتیبانی کرده که لازم می‌دانم در اینجا از تمامی آن‌ها تشکر کنم.

سیدمحمد میرموسوی نویسنده دیگری بود که در روز دوشنبه از کتاب جدید وی در تالار اندیشه مؤسسه فرهنگی میرداماد رونمایی شد.

نویسنده کتاب «سمفونی استرآباد» در مراسم رونمایی از این کتاب گفت: تا کنون ۱۷ اثر از من منتشر شده که خوشحالم این بار در گرگان از کتاب بنده رونمایی می‌شود.

وی افزود: موضوع این کتاب تاریخی است و من از طریق این کتاب قصد داشتم حوادث تاریخی‌ای که در این منطقه اثرگذار بوده را در قالب رمان شرح دهم.

سید محمد میرموسوی ادامه داد: امیدوارم که کتاب سمفونی استرآباد مورد توجه علاقمندان این حوزه قرار گیرد.

در ادامه نشست، محمد رعیت، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بر ماندگاری و ثبت فرهنگ غنی کشور عزیزمان ایران و استان گلستان تاکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در ادامه گفت: پژوهش و نگاشته‌هایی که امروز در مؤسسه فرهنگی میرداماد رونمایی شد، میراثی از گذشته است که در دل مردمان این خطه به یادگار مانده و روز به روز شکوفاتر خواهد شد.

گفتنی است در پایان این مراسم محمدرضا صمیمی، حسین شکی و سید محمد میرموسوی کتاب‌های تازه منتشر شده را امضا کرده و در اختیار علاقمندان قرار دادند.