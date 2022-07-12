آتش بس در یمن ۳۳۶ بار از سوی ائتلاف متجاوز سعودی نقض شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه المسیره، ائتلاف متجاوز سعودی تنها در ۲۴ ساعت اخیر ۳۳۶ بار آتش بس در یمن را نقض کرده است.

در ۲۴ ساعت اخیر، ائتلاف سعودی با انجام پروازهای تجسسی و شناسایی بر فراز استان‌های مأرب، حجه، ضالع، تعز، صعده، الجوف، الحدیده، البیضاء و محورهای مرزی، آتش بس اعلام شده از سوی سازمان ملل متحد را نقض کرده است.

بنابراین گزارش، هواپیماهای شناسایی و نظامی ائتلاف متجاوز سعودی منازل شهروندان و مواضع نیروهای یمنی در استان الحدیده، استان تعز و استان ضالع را نیز هدف قرار دادند.

همچنین ائتلاف سعودی مواضع نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن و همچنین منازل مسکونی شهروندان یمنی در استان‌های مأرب، حجه، تعز، صعده، ضالع و الحدیده را هدف حملات سنگین توپخانه‌ای، راکتی و خمپاره قرار دادند

گفتنی است آتش بس یمن که بارها از سوی ائتلاف متجاوز سعودی نقض شده است به دنبال رایزنی‌های سازمان ملل متحد برای تمدید دوباره آن، در نهایت حدود یک ماه پیش برای دو ماه دیگر تمدید شد. براساس توافق آتش بس برقرار شده در یمن، عربستان سعودی باید تسهیلاتی را برای کاهش محاصره این کشور در نظر بگیرد که تاکنون از اقدام به آنها سرباز زده است.

برقراری خط پرواز مستقیم میان قاهره و صنعاء یکی از این توافقات است که می‌تواند به کاهش درد و رنج ملت یمن پس هفت سال جنگ کمک کند. مقامات دولت یمن اخیراً پس از تمدید آتش بس تحت نظارت سازمان ملل، از مجامع بین المللی خواسته بودند با فشار بر عربستان سعودی، مقامات این کشور را به اجرای بندهای این توافق وادار کنند.