ائتلاف سعودی یک کشتی گاز یمن را توقیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شرکت گاز یمن روز چهارشنبه از توقیف یک کشتی حامل گاز این کشور توسط ائتلاف سعودی خبر داد.

بر اساس این گزارش، شرکت گاز یمن اعلام کرد که ائتلاف سعودی در نقض جدید آتش بس اعلامی از سوی سازمان ملل متحد، یک کشتی حامل گاز یمن را توقیف کرد و به این ترتیب شمار کشتی های حامل فرآورده های نفتی که توسط ائتلاف سعودی توقیف شده است به ۳ کشتی افزایش یافت.

طبق اعلام شرکت گاز یمن، ائتلاف متجاوز سعودی کشتی حامل گاز با نام «لیدی ساره» را که حامل ۸ هزار و ۲۳۰ تن گاز بود توقیف کرد.

شرکت گاز یمن همچنین افزود که تمام این کشتی ها دارای مجوز سازمان ملل متحد بودند.

شرکت نفت دولت نجات ملی یمن روز سه شنبه هم اعلام کرده بود که ائتلاف متجاوز سعودی یک کشتی حامل بنزین را توقیف و آنرا به ساحل جیزان برده است.

این شرکت تاکید کرد: توقیف این کشتی از سوی متجاوزان در حالی صورت گرفت که همه اقدامات بازرسی انجام شده بود و این کشتی مجوز لازم از سوی سازمان ملل را در اختیار داشت.

چندی قبل هم شرکت نفت یمن خبر داده بود: ائتلاف سعودی-اماراتی در ادامه نقض تعهدات خود در قبال آتش‌بس، یک کشتی حامل بنزین را به‌رغم دریافت مجوز از سازمان ملل برای ورود به بندر الحدیده، توقیف کرد.ائتلاف سعودی کشتی سندس که حامل بیش از ۲۹ هزار طن بنزین بود را توقیف کرده است. توقیف این کشتی با وجود داشتن مجوزهای لازم از سوی سازمان ملل رخ داده است.

پیش از این هم عصام یحیی المتوکل سخنگوی شرکت نفت یمن اعلام کرده بود که ائتلاف سعودی آتش‌بس دوماهه یمن را در آب‌ها نقض کرده است.

گفتنی است که این اقدامات متجاوزان سعودی در سایه آتش بس رخ می دهد. دولت نجات ملی یمن بارها با اشاره به نقض آتش بس از سوی ائتلاف سعودی از جدی نبودن ریاض در آتش بس خبر داده است.