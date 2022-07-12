درخواست «ساپینتو» برای جذب یک مدافع راست برای استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، با اینکه استقلال یکی از بهترین مدافعان راست فعلی فوتبال ایران را در اختیار دارد و به جز صالح حردانی در لیست این تیم یکی دو مدافع راست دیگر هم به چشم می‌خورند، اما سرمربی پرتغالی آبی‌ها به منظور تکمیل کادر بازیکنان تیمش به یک دفاع راست دیگر اعلام نیاز کرده است.

برخی شواهد گویای این مطلب است که آرش داجیلری مدافع راست جوانی که فصل گذشته هم به صورت قرضی از استقلال جدا شد، به احتمال زیاد در فصل جاری هم باید جمع آبی پوشان را ترک و به تیم دیگری بپیوندد و ساپینتو در کنار صالح حردانی قصد به خدمت گرفتن یک مدافع راست باتجربه دیگر را هم دارد.

آبی پوشان در حال حاضر در جناح چپ خط دفاعی خود دو مدافع باتجربه مثل جعفر سلمانی و ابوالفضل جلالی را دارند و ساپینتو به منظور همطراز کردن تیمش به یک مدافع راست هم احساس نیاز می‌کند.