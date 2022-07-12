معاون باشگاه استقلال: چرا اسپانسر سازمان لیگ و پرسپولیس یکی است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فتاحی معاون اجرایی باشگاه استقلال در واکنش به ممانعت از حضور وی در جلسه تبلیغات محیطی سازمان لیگ اظهار داشت: به شکل قانونی به عنوان نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل باشگاه قصد ورود به جلسه را داشتم اما نظر آقای درودگر (عضو هیات رئیسه سازمان لیگ) این بود که این اتفاق نیفتاد و این در حالی بود که تشریفات قانونی را طی کرده بودیم و نامه نگاری با تمام مبادی مربوطه را انجام دادیم. حال این سئوال پیش می‌آید که چرا نظر آقای درودگر این است که نماینده باشگاه استقلال در این جلسه نباشد.

معاون باشگاه استقلال در خصوص بدهی باشگاه به سازمان لیگ برای تبلیغات محیطی بیان داشت: ما قراردادی با سازمان لیگ داشتیم. ۴ هفته اول که اجازه برگزاری تبلیغات محیطی را به ما ندادند. یک اختلاف حساب وجود دارد که ما در این رابطه جلسات متعددی را برگزار کردیم. پول هم در حساب ما هست اما برداشت نمی‌کنند. قرار بود تکلیف این چند هفته مشخص شود تا ما تسویه حساب کنیم. باید تکلیف این چند هفته مشخص شود تا ما مابقی بدهی‌مان را هم به سازمان لیگ پرداخت کنیم.

فتاحی خاطرنشان ساخت: سئوال این است که آقای درودگر، چطور قرارداد سازمان لیگ و پرسپولیس توسط یک اسپانسر بسته شده است؟ آقای درودگر شما باید جوابگو باشید. دلیل اینکه من نباید در این جلسه باشم چیست؟ از چه چیزی ترس دارید؟ باید شفاف سازی کنید.

فتاحی تصریح کرد: سال گذشته به استناد آرشیو هر زمان استقلال بازی مهمی داشت درودگر مصاحبه می‌کرد و آرامش تیم ما را بر هم می‌ریخت. اما خدا را شکر فصل تیم ما قهرمان شد و مطمئن باشید که این فصل هم نمی‌گذاریم هیچکس حق ما را بخورد. تبلیغات محیطی حق باشگاه‌هاست و مطمئن باشید که باشگاه استقلال فصل بعد هم خودش تبلیغات محیطی‌اش را انجام می‌دهد. چه ما را در جلسه راه بدهند چه راه ندهند.

وی افزود: ضمناً باشگاه استقلال از طریق نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی پیگیری می‌کند تا در خصوص اتفاقاتی که فصل گذشته و فصل‌های قبل افتاد، در سازمان لیگ افتاد، شفاف سازی شود.