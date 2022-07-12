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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۹:۵۱

مدیرکل میراث آذربایجان غربی خبر داد؛

حمام تاریخی «ساروقامیش» بوکان ثبت ملی شد

حمام تاریخی «ساروقامیش» بوکان ثبت ملی شد

ارومیه - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: در جلسه اخیر شورای ثبت این وزارت خانه حمام «ساروقامیش» شهرستان بوکان به ثبت ملی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی آذربایجان غربی، جلیل جباری در این زمینه افزود: این اثر در بخش مرکزی شهرستان بوکان و در دهستان ثبت ملی حمام تاریخی «ساروقامیش» بوکان «فیض اله بیگی» و در بافت تاریخی روستای ساروقامیش واقع شده است.

وی اظهار کرد: این اثر در فاصله ۳۵ کیلومتری شرق شهر بوکان و در میان منازل مسکونی روستای ساروقامیش واقع شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: این حمام به دلیل قرارگیری در داخل روستای ساروقامیش به این اسم خوانده می‌شود و از بناهای عمومی متعلق به آن روستاست.

جباری افزود: سال ساخت این بنا به صورت دقیق مشخص نیست اما با توجه به سبک و شیوه معماری و تزئینات داخلی آن، احتمالاً هم دوره با حمام تاریخی روستای قلندر (سقز)، حمام تاریخی روستای «ینگی کند» (بوکان)، حمام «قپان» و حمام «هولاسو» شاهین دژ و مربوط به اواخر دوره قاجاریه باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی اضافه کرد: بانی ساخت این اثر، فیض الله بیگی از حکام و طوایف مشهور و نامی این منطقه بوده است.

کد مطلب 5536231

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