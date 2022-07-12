حمام تاریخی «ساروقامیش» بوکان ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی آذربایجان غربی، جلیل جباری در این زمینه افزود: این اثر در بخش مرکزی شهرستان بوکان و در دهستان ثبت ملی حمام تاریخی «ساروقامیش» بوکان «فیض اله بیگی» و در بافت تاریخی روستای ساروقامیش واقع شده است.

وی اظهار کرد: این اثر در فاصله ۳۵ کیلومتری شرق شهر بوکان و در میان منازل مسکونی روستای ساروقامیش واقع شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: این حمام به دلیل قرارگیری در داخل روستای ساروقامیش به این اسم خوانده می‌شود و از بناهای عمومی متعلق به آن روستاست.

جباری افزود: سال ساخت این بنا به صورت دقیق مشخص نیست اما با توجه به سبک و شیوه معماری و تزئینات داخلی آن، احتمالاً هم دوره با حمام تاریخی روستای قلندر (سقز)، حمام تاریخی روستای «ینگی کند» (بوکان)، حمام «قپان» و حمام «هولاسو» شاهین دژ و مربوط به اواخر دوره قاجاریه باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی اضافه کرد: بانی ساخت این اثر، فیض الله بیگی از حکام و طوایف مشهور و نامی این منطقه بوده است.