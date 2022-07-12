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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۰

مشاور وزیر کار مطرح کرد؛

صدور مجوز کسب و کارهای خانگی در کمترین زمان ممکن

صدور مجوز کسب و کارهای خانگی در کمترین زمان ممکن

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده گفت: مجوز برخی مشاغل و کسب و کارهای خانگی آنی و برخی حداکثر تا ۳ روز صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نرجس بختیار خلج در نشست معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اقشار مختلف بانوان خراسان جنوبی با بیان اینکه تلاش داریم تا صدور مجوز کسب و کار تسهیل شود، گفت: مشکلات زنان معلول و مادران دارای فرزند معلول در کمیته‌ای که تشکیل دادیم بررسی می‌شود.

بختیار خلج گفت: به منظور رسیدگی بهتر به مطالبات زنان کارگر کارگروه رفاه و امنیت در وزارتخانه تشکیل شده تا به شکل تخصصی به این مطالبات پرداخته شود و تلاش داریم تا صدور مجوز کسب و کار تسهیل شود.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده با بیان اینکه مجوز برخی مشاغل و کسب و کارهای خانگی آنی و برخی حداکثر تا ۳ روز صادر می‌شود، افزود: مشکلات زنان معلول و مادران دارای فرزند معلول هم دغدغه دیگری در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که کمیته‌ای را با حضور مادران دارای یک یا چند معلول و یا زنان معلول تشکیل دادیم و مشکلات آنها در دست پیگیری است.

وی در پایان صدور مجوز کسب و کارهای خانگی در کمترین زمان ممکن را یکی از اقدامات وزارت رفاه برای تسهیل راه‌اندازی شغل اعلام کرد.

کد مطلب 5536249
علی قدمی

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