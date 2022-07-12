نمودار کرونا درخراسان جنوبی صعودی شد/آغاز موج هفتم ویروس در استان

غلامرضا شریف زاده در گفت و گو با مهر با بیان اینکه تا پایان وقت اداری روز گذشته، ۱۹۷ آزمایش تشخیص مولکولی و سریع کرونا در استان انجام و ۹۶ بیمار جدید شناسایی شد.

وی گفت: از این تعداد ۳۲ مورد از بیرجند، هفت مورد از بشرویه، هفت مورد از درمیان دو مورد از زیرکوه شش مورد از سرایان، ۱۲ مورد از طبس، ۲۵ مورد از فردوس، یک مورد از سربیشه، سه مورد از قائنات و یک مورد از نهبندان بوده است.

شریف زاده بیان کرد: در شبانه روز گذشته مورد فوت کرونایی در استان ثبت نشد و تعداد جان باختگان کرونا در خراسان جنوبی هزار و ۴۴۸ نفر است.

شریف زاده اظهار کرد: تا روز گذشته ۵۸۷ هزار و ۱۱۴ نفر نوبت اول واکسن کرونا، ۵۳۱ هزار و ۵۷۲ نفر واکسن نوبت دوم، ۲۲۲ هزار و ۵۵۴ نفر واکسن نوبت سوم و ۹۳۵ نفر نوبت چهارم واکسن را دریافت کردند.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی با اشاره به روند صعودی کرونا در استان، بیان کرد: بر اساس آمار ابتلاء به کرونا در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، موج هفتم کرونا در خراسان جنوبی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه طی هفته گذشته به طور متوسط ۳۸ مورد مثبت کرونایی در استان گزارش شد، افزود: این میزان در سه روز گذشته به طور متوسط به روزانه ۵۶ مورد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه استفاده از ماسک و تکمیل واکسیناسیون، از راه‌های مهم پیشگیری از ابتلاء به کرونا است، افزود: همچنین تمام افراد بالای ۱۲ سال که شش ماه از تزریق واکسن نوبت سوم آنها گذشته می‌توانند برای دریافت نوبت چهارم واکسن کرونا به مراکز سلامت استان مراجعه کنند.