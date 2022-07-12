  1. سیاست
  2. مجلس
۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۱

محمودزاده در صحن مجلس:

ستاد احیای دریاچه ارومیه به حیاط خلوت دولت قبل تبدیل شده بود

ستاد احیای دریاچه ارومیه به حیاط خلوت دولت قبل تبدیل شده بود

نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه به حیاط خلوت دولت جهت هزینه اعتبارات احیای دریاچه ارومیه در امر انتخابات و مأموریت‌های خارج از کشور تبدیل شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال محمودزاده در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه، گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه از بدو تأسیس تاکنون علاوه بر کمک‌های بین‌المللی، اعتبارات فراوانی دریافت کرده است. حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی در اختیار این ستاد قرار گرفته است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر بخش عظیمی از دریاچه ارومیه خشک شده و بیش از ۳۰ میلیارد مترمکعب آب نسبت به دوره‌های پرآبی کاهش یافته است. چرا ستاد احیای دریاچه ارومیه علیرغم هزینه‌کرد بیش از ۶ هزار میلیارد تومان نتوانسته به کوچک‌ترین اهداف برسد؟ این حیف و میل بیت‌المال و عدم موفقیت ستاد احیای دریاچه ارومیه دلایل مختلفی دارد که نیازمند تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی است.

محمودزاده تصریح کرد: ستاد احیای دریاچه ارومیه از ابتدا ماهیت سیاسی داشت نه ماهیت اجرایی و به همین دلیل نیز تصمیم‌گیری‌های آن غیرفنی بود. ستاد احیای دریاچه ارومیه از ابتدای کار از مشارکت جوامع محلی و اساتید باتجربه دانشگاه‌های کشور برخوردار نبوده است. این ستاد به حیاط خلوت دولت قبل جهت هزینه اعتبارات احیای دریاچه ارومیه در امر انتخابات و مأموریت‌های خارج از کشور تبدیل شده بود.

وی اظهار داشت: ضعف پروژه‌های مطالعاتی ستاد احیای دریاچه ارومیه و اغلب کپی کردن مفاد مطالعات از اینترنت بدون بررسی میدانی و پرداخت مبالغ کلان به افرادی خاص بابت مطالعات انجام نشده و کپی شده از اینترنت و بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات و گزارش سال ۹۸ مرکز استراتژیک وقت دولت در ۱۵۰ صفحه حاکی از تخلفات گسترده در این ستاد است. مطابق بررسی‌های انجام شده متأسفانه نواقص بسیار مهم و کلیدی در اجرای ستاد احیای دریاچه ارومیه وجود دارد که این برنامه‌ها کمتر از ۲۵ درصد به اهداف خود رسیدند.

کد مطلب 5536331
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها