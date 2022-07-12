ستاد احیای دریاچه ارومیه به حیاط خلوت دولت قبل تبدیل شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال محمودزاده در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه، گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه از بدو تأسیس تاکنون علاوه بر کمکهای بینالمللی، اعتبارات فراوانی دریافت کرده است. حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی در اختیار این ستاد قرار گرفته است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر بخش عظیمی از دریاچه ارومیه خشک شده و بیش از ۳۰ میلیارد مترمکعب آب نسبت به دورههای پرآبی کاهش یافته است. چرا ستاد احیای دریاچه ارومیه علیرغم هزینهکرد بیش از ۶ هزار میلیارد تومان نتوانسته به کوچکترین اهداف برسد؟ این حیف و میل بیتالمال و عدم موفقیت ستاد احیای دریاچه ارومیه دلایل مختلفی دارد که نیازمند تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی است.
محمودزاده تصریح کرد: ستاد احیای دریاچه ارومیه از ابتدا ماهیت سیاسی داشت نه ماهیت اجرایی و به همین دلیل نیز تصمیمگیریهای آن غیرفنی بود. ستاد احیای دریاچه ارومیه از ابتدای کار از مشارکت جوامع محلی و اساتید باتجربه دانشگاههای کشور برخوردار نبوده است. این ستاد به حیاط خلوت دولت قبل جهت هزینه اعتبارات احیای دریاچه ارومیه در امر انتخابات و مأموریتهای خارج از کشور تبدیل شده بود.
وی اظهار داشت: ضعف پروژههای مطالعاتی ستاد احیای دریاچه ارومیه و اغلب کپی کردن مفاد مطالعات از اینترنت بدون بررسی میدانی و پرداخت مبالغ کلان به افرادی خاص بابت مطالعات انجام نشده و کپی شده از اینترنت و بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات و گزارش سال ۹۸ مرکز استراتژیک وقت دولت در ۱۵۰ صفحه حاکی از تخلفات گسترده در این ستاد است. مطابق بررسیهای انجام شده متأسفانه نواقص بسیار مهم و کلیدی در اجرای ستاد احیای دریاچه ارومیه وجود دارد که این برنامهها کمتر از ۲۵ درصد به اهداف خود رسیدند.
نظر شما