ارزیابی وزارت دفاع انگلیس از تحولات میدانی در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، رکن اطلاعات وزارت دفاع انگلیس در آخرین ارزیابی خود از درگیری‌ها در اوکراین اعلام کرد که نیروهای روسی پس از اعلان به دست گرفتن کنترل شهر «هری هوریوکا»، دست‌آوردهایی جزئی در جبهه‌های نبرد زمینی در منطقه «دونتسک» دارند.

وزارت دفاع انگلیس در گزارش خود در این رابطه که در توئیتر منتشر کرد، آورده است: نیروهای روسی همچنین به حملات خود در امتداد مسیر اصلی تدارکات E-۴۰ به سمت شهرهای «اسلویانسک» و «کراماتورسک» ادامه می‌دهند و احتمالاً در حال تجدید قوا برای حملات بیشتر در آینده نزدیک هستند.

گزارش مذکور در ادامه می‌افزاید که کمبود پرسنل نیروهای مسلح روسیه ممکن است مسکو را مجبور کند تا در قبال آن به روش‌هایی از جمله استخدام پرسنل از زندان‌های این کشور روی آورد.

وزارت دفاع انگلیس در پایان گزارش خود آورده است: چنانچه این مسئله درست باشد، این اقدام احتمالاً نشان دهنده مشکلاتی در جایگزینی تعداد قابل توجهی از تلفات روسیه است.

ادعای وزارت دفاع انگلیس در حالی است که پیشتر گروه هکری روسی «RaHDit» با افشای اسناد محرمانه مربوط به عملیات نیروهای مسلح اوکراین، اعلام کرد که تلفات انسانی ارتش اوکراین از زمان آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در این کشور چیزی بین ۵۰ هزار تا ۷۰ هزار نظامی بوده است.

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