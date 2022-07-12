قیمت ۱۶ قلم محصول در میادین تره بار کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، محصولاتی مانند از انگور عسگری با ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت از ۳۵ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان، سایر انواع انگور با ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت از ۲۹ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان، آناناس طلایی با ۸ هزار تومان کاهش قیمت از ۶۲ هزار تومان به ۵۴ هزار تومان، آلو قطره طلا با ۷ هزار تومان کاهش قیمت، از ۳۲ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان، لیمو تُرش مینابی با ۹ هزار تومان کاهش قیمت، از ۳۰ هزار تومان به ۲۱ هزار تومان، لیمو تُرش سنگی با ۵ هزار تومان کاهش قیمت، از ۲۴ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان و زردآلو فلکه‌ای، شکرپاره و بادامی با ۳ هزار تومان کاهش قیمت، از ۳۸ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان رسید.

مقایسه نرخنامه‌های خرداد نشان می‌دهد، خربزه مشهدی با ۳ هزار تومان کاهش قیمت از ۱۲,۹۰۰ تومان به ۹۹۰۰ تومان، جانا با ۲ هزار تومان کاهش قیمت از ۱۲,۵۰۰ تومان به ۱۰۵۰۰ تومان، انواع طالبی با ۱,۴۰۰ تومان کاهش قیمت، از ۹,۹۰۰ تومان به ۸۵۰۰ تومان، خربزه گرمساری با هزار تومان کاهش قیمت، از ۱۰,۹۰۰ تومان به ۹,۹۰۰ تومان و سایر انواع خربزه با هزار تومان کاهش قیمت، از ۱۰,۹۰۰ تومان به ۹۹۰۰ تومان، خیار گُلخانه‌ای با ۱,۱۰۰ تومان کاهش قیمت، از ۹,۹۰۰ تومان به ۸۸۰۰ تومان، خیار بذر اصفهان با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت، از ۸,۳۰۰ تومان به ۷۹۰۰ تومان، هندوانه زیر ۳ کیلوگرم با ۵۰۰ تومان کاهش قیمت، از ۴ هزار تومان به ۳,۵۰۰ تومان و هندوانه بالای ۳ کیلوگرم با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت، از ۵,۵۰۰ تومان به ۵,۱۰۰ تومان کاهش یافتند.

سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، محصولاتی مانند انگور رطبی با قیمت هر کیلوگرم ۲۴ هزار تومان، انواع سیب (شفیع‌آبادی، مشهدی و …) با قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان، شلیل و شبرنگ انجیری با قیمت هر کیلوگرم ۲۵ هزار تومان، انواع گلابی با قیمت هر کیلوگرم ۲۷ هزار تومان و هلو انجیری با قیمت هر کیلوگرم ۲۲ هزار تومان وارد میادین و بازارهای میوه و تره بار شدند.