اجرای واکسیناسیون کرونا برای دانشجویان دانشگاه علوم توانبخشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، دکتر حمیدرضا خانکه رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در نشست هیأت رئیسه دانشگاه افزود: با توجه به آمار رو به افزایش افراد مبتلا به کرونا در مناطق مختلف کشور، باید ستاد کرونا دانشگاه سریعاً تشکیل شده و برنامه‌های لازم در این خصوص پیش بینی شود.

وی مذاکرات اولیه با سازمان بهزیستی و جمعیت هلال احمر برای گسترش خدمات و رفع نیازهای آموزشی دانشجویان دانشگاه را راهگشا و مثبت ارزیابی کرد.

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، از انجام مکاتبات با شورای گسترش وزارت بهداشت برای تأسیس سه دانشکده علوم توانبخشی، سلامت اجتماعی و سلامت روانی و راه اندازی دانشکده و پژوهشکده سلامت اجتماعی از مهرماه امسال خبر داد.

خانکه ضمن اشاره به تعطیلات تابستانی دانشگاه در مردادماه، این تعطیلات را در راستای صرفه جویی انرژی، لازم دانست و از سویی، برنامه ریزی برای پاسخگویی به ارباب رجوع در ایامی که همکاران در تعطیلات هستند را مورد تاکید قرار داد.

وی از مدیران گروه‌های آموزشی که بویژه دارای مقطع کارشناسی هستند، خواست تا هر چه بیشتر به مسائل مورد نیاز دانشجویان توجه کنند و آنان را مانند فرزندان خود، زیر چتر حمایتی قرار بدهند.

در ادامه، دکتر حمیدرضا خرم خورشید معاون آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی چگونگی عملکرد داورهای پایان نامه‌ها و محاسبه حق الزحمه داوران را مطرح و مورد تبادل نظر قرار داد.

وی همچنین در مورد چگونگی محاسبه خرید تعهدات دانشجویان انصرافی در مقاطع مختلف و رشته‌های گوناگون، پیشنهاداتی مطرح کرد که هیأت رئیسه ضمن موافقت با آنها، تصویب این پیشنهادها توسط هیأت امنای دانشگاه را لازم دانست.

معاون آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی درخواست تأسیس سالن تشریح و خرید جسد برای تشریح و آموزش از سوی برخی گروه‌ها را مطرح کرد و با توجه به جوانب مختلف این موضوع و نظر اعضای هیأت رئیسه، نهایتاً استفاده از شبیه سازها که در دنیا مرسوم شده است را مورد تصویب قرار داد.

خرم خورشید همچنین موضوع محاسبه حق التدریس اساتید براساس دستورالعمل جدید و پرداخت آن از ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

در این جلسه رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با اشاره به نظر وزیر بهداشت و وجود ظرفیت پذیرش رزیدنت طب فیزیکی در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، از معاون آموزشی دانشگاه خواست تا این موضوع را پیگیری کند.

در ادامه، دکتر مسعود فلاحی خشکناب معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با اشاره به مسائل مربوط به ارزشیابی پژوهش و چالش‌های آن، تصویب برنامه راهبردی و ارائه آن به هیأت امنای دانشگاه را لازم دانست و افزود: باید به مسائلی که امتیاز دانشگاه و رتبه آن را بالا می‌برد، اهتمام ورزید.

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی به ظرفیت شورای پژوهش و سیاستگذاری در شورا و انتقال آن به گروه‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: با تشکیل جلسه مشترک معاونت‌های آموزشی و پژوهشی، باید موضوع‌ها و ایده‌هایی که با نیازهای روز جامعه مطابقت دارند، به گروه‌های آموزشی بویژه گروه‌های دارای دانشجوی تحصیلات تکمیلی منتقل شود.

خانکه تاکید کرد که دو معاونت آموزشی و تحقیقات تلاش کنند تا جهت دهی مطالعات به سمت رفع نیازهای جامعه تغییر کند، همانطور که دانشگاه‌های معتبر دنیا طی سال‌های اخیر، به این سمت و سو حرکت کردند.

در ادامه جلسه هیأت رئیسه «چگونگی امتیازدهی در خصوص ارتباط دانشگاه با صنعت، اجباری شدن شرکت در برخی از کارگاه‌های آموزشی، پرداخت حق الزحمه مدرسان وبینارها براساس آئین نامه مصوب» از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مطرح شد.

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی از معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه خواست تا انتشار کتاب‌های اعضای هیأت علمی به سمتی حرکت کند که خلاصه‌ای از آنها به انگلیسی تهیه شود و قابل نمایه شدن در اسکوپوس باشد.

در این جلسه رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی از معاونت‌های درمان، دانشجویی و توسعه خواست تا برای پیشگیری از شیوع کرونا در دانشگاه و خوابگاه‌ها، تلاش کنند و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ضرورت مراقبت بیشتر از دانشجویان در مقابل بیماری کرونا و اجرای برنامه واکسیناسیون در این خصوص را مورد توجه جدی قرار بدهند