پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز در برخی از ساعات، عمدتاً از بعدازظهر تا اوایل شب، با رشد ابرهای همرفتی در نواحی جنوبی و ارتفاعات شرقی استان، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به صورت رعدوبرق، تندباد لحظه‌ای و رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: همچنین به سبب وزش جریانات گرم و مرطوب جنوبی، شرجی هوا امروز نیز ادامه دارد.

وی افزود: روز چهارشنبه با شمالی شدن جریانات احتمال نفوذ گرد و غبار از مناطق همجوار به روی شمال خلیج فارس و سواحل و مناطق شمالی استان و در پی آن کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

مساعدی تصریح کرد: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و مه رقیق، در برخی از نقاط گردوغبار، گاهی وزش باد و در برخی نقاط با احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جهت وزش باد متغیر غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی گاهی شمال غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام وقوع ناپایداری‌های جوی بیش از ۴۴ کیلومتر در ساعت.

مساعدی گفت: جهت وزش باد فردا شمال غربی تا جنوب غربی و در مناطق جنوبی استان شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، فردا طی ساعاتی در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.