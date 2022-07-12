  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۸

پویش همکلاسی مهربان ۳ در استان بوشهر آغاز شد

پویش همکلاسی مهربان ۳ در استان بوشهر آغاز شد

بوشهر- مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر گفت: در آستانه سال تحصیلی و فصل بازگشایی مدارس پویش همکلاسی مهربان ۳ با هدف حمایت از دانش آموزان نیازمند آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معینی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف از اجرای پویش همکلاسی مهربان ۳، تأمین لوازم التحریر ایرانی و اسلامی، البسه، کیف و کفش و تأمین هزینه ثبت نام کتب درسی مدارس برای دانش آموزان نیازمند است.

وی اضافه کرد: بر اساس تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری، اجرای نهضت کمک‌های مومنانه (پویش همکلاسی مهربان) یکی از مأموریت‌های سازمان بسیج دانش آموزی است.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این مهم با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌ها و هم افزایی با دستگاه‌های اجرایی هم زمان با آغاز سال تحصیلی انجام می‌شود.

وی هدف از برگزاری این پویش را بهره گیری از ظرفیت آموزش و پرورش، سپاه و بسیج در حمایت از محرومین و همچنین امید آفرینی در بین دانش آموزان بی بضاعت و گسترش و تقویت نشاط و خودباوری بین آن‌ها عنوان کرد.

معینی بیان کرد: تلاش می‌شود با بهره گیری از فضای معنوی ایام پرفضیلت ماه ذی الحجه به ویژه عید سعید قربان و عید سعید خم به رسم مولای متقیان، در آستانه بازگشایی مدارس کمک به دانش آموزان نیازمند سرلوحه خانواده‌های عزیر هم استانی قرار گیرد و همچون سالیان گذشته در این پویش معنوی شرکت نمایند.

وی زمان برگزاری پویش همکلاسی مهربان را از ۱۵ ترماه تا اول مهرماه عنوان کرد.

کد مطلب 5536443

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها