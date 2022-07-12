پویش همکلاسی مهربان ۳ در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معینی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف از اجرای پویش همکلاسی مهربان ۳، تأمین لوازم التحریر ایرانی و اسلامی، البسه، کیف و کفش و تأمین هزینه ثبت نام کتب درسی مدارس برای دانش آموزان نیازمند است.

وی اضافه کرد: بر اساس تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری، اجرای نهضت کمک‌های مومنانه (پویش همکلاسی مهربان) یکی از مأموریت‌های سازمان بسیج دانش آموزی است.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این مهم با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌ها و هم افزایی با دستگاه‌های اجرایی هم زمان با آغاز سال تحصیلی انجام می‌شود.

وی هدف از برگزاری این پویش را بهره گیری از ظرفیت آموزش و پرورش، سپاه و بسیج در حمایت از محرومین و همچنین امید آفرینی در بین دانش آموزان بی بضاعت و گسترش و تقویت نشاط و خودباوری بین آن‌ها عنوان کرد.

معینی بیان کرد: تلاش می‌شود با بهره گیری از فضای معنوی ایام پرفضیلت ماه ذی الحجه به ویژه عید سعید قربان و عید سعید خم به رسم مولای متقیان، در آستانه بازگشایی مدارس کمک به دانش آموزان نیازمند سرلوحه خانواده‌های عزیر هم استانی قرار گیرد و همچون سالیان گذشته در این پویش معنوی شرکت نمایند.

وی زمان برگزاری پویش همکلاسی مهربان را از ۱۵ ترماه تا اول مهرماه عنوان کرد.