به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نامداری امروز سه شنبه در جلسه با مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان گفت: در پارک علم و فناوری لرستان حدود ۱۵۰ مجموعه فناور فعالیت دارند و از مجموع ۳۰ شرکت دانش بنیان استان، تعداد ۲۴ شرکت در این پارک مستقر هستند.

وی گفت: این شرکت‌ها اکثراً جوان هستند و بر مبنای بازار و نیاز فعالیت می‌کنند و توانمندی‌هایی دارند که می‌توان آنها را به سمت حوزه مورد نیاز صنعت هدایت و از ظرفیت آنها استفاده کرد.

سرپرست پارک علم و فناوری لرستان بیان کرد: نگاه در پارک‌های علم و فناوری کاملاً کاربردی و به دنبال تولید محصول است، لذا سرمایه گذاری در این حوزه‌ها برای مجموعه‌های اجرایی و صنعتی بسیار پر سود است و پارک علم و فناوری حاضر است در راستای تقویت این شرکت‌ها و به منظور رفع نیاز استان با دستگاه‌های اجرایی قرارداد منعقد و اجرای این قراردادها را به واحدهای فناور واگذار کند.

نامداری از راه اندازی کارخانه نوآوری در خرم آباد در آینده نزدیک خبر داد و تشریح کرد: در این کارخانه سرمایه گذاری ریسک پذیر، خدمات منتورینگ، حمایت شتاب دهنده‌ها در راستای پرورش ایده‌های فارغ التحصیلان دانشگاهی و ارتقای فرهنگ نوآوری و فناوری مورد توجه قرار خواهد گرفت و ابراز امیدواری کرد که این کارخانه منجر به تغییرات مثبتی در حوزه نوآوری و فناوری استان لرستان شود.