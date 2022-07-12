  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۰

سرپرست پارک علم و فناوری لرستان:

کارخانه نوآوری در خرم‌آباد راه‌اندازی می‌شود

کارخانه نوآوری در خرم‌آباد راه‌اندازی می‌شود

خرم‌آباد- سرپرست پارک علم و فناوری لرستان از راه‌اندازی کارخانه نوآوری در خرم‌آباد در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نامداری امروز سه شنبه در جلسه با مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان گفت: در پارک علم و فناوری لرستان حدود ۱۵۰ مجموعه فناور فعالیت دارند و از مجموع ۳۰ شرکت دانش بنیان استان، تعداد ۲۴ شرکت در این پارک مستقر هستند.

وی گفت: این شرکت‌ها اکثراً جوان هستند و بر مبنای بازار و نیاز فعالیت می‌کنند و توانمندی‌هایی دارند که می‌توان آنها را به سمت حوزه مورد نیاز صنعت هدایت و از ظرفیت آنها استفاده کرد.

سرپرست پارک علم و فناوری لرستان بیان کرد: نگاه در پارک‌های علم و فناوری کاملاً کاربردی و به دنبال تولید محصول است، لذا سرمایه گذاری در این حوزه‌ها برای مجموعه‌های اجرایی و صنعتی بسیار پر سود است و پارک علم و فناوری حاضر است در راستای تقویت این شرکت‌ها و به منظور رفع نیاز استان با دستگاه‌های اجرایی قرارداد منعقد و اجرای این قراردادها را به واحدهای فناور واگذار کند.

نامداری از راه اندازی کارخانه نوآوری در خرم آباد در آینده نزدیک خبر داد و تشریح کرد: در این کارخانه سرمایه گذاری ریسک پذیر، خدمات منتورینگ، حمایت شتاب دهنده‌ها در راستای پرورش ایده‌های فارغ التحصیلان دانشگاهی و ارتقای فرهنگ نوآوری و فناوری مورد توجه قرار خواهد گرفت و ابراز امیدواری کرد که این کارخانه منجر به تغییرات مثبتی در حوزه نوآوری و فناوری استان لرستان شود.

کد مطلب 5536457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها