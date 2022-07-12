۱۹ درصد از مسیرهای مسدود شده بر اثر سیلاب بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی اظهار داشت: بر اثر بارندگی‌های دیشب، ۷۲ راه روستایی در بشاگرد همچنان مسدود است. اکنون رفت و آمد در این محورها به کندی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: بر اثر این بارندگی‌ها سه راه روستایی پاراف - سرزه، سرزه - مهمانی و گزان بزین در سیریک، مسیر جاسک به بشاگرد و ۱۳ راه روستایی در میناب از جمله راه روستایی میناب - سندرک - بشاگرد، درپهن - چهارده روستا، چراک - تحتان، درشهر - کلایون، تیغ سیاه - امام آباد، اسفند، نز، بن کرم، دون، کشهرون، کلایون، ده زیارتان و هنگر مسدود شده بودند که با تلاش تیم‌های راهداری بازگشایی شدند.

شرق هرمزگان طی روزهای اخیر شاهد بارندگی‌های شدیدی بود که بیشترین میزان بارندگی با ۷۱ میلیمتر در کاهکن بشاگرد رخ داد.