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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۳۷

اجتماع بزرگ نسل مهدوی در راهپیمایی روز عفاف و حجاب فریدن

اجتماع بزرگ نسل مهدوی در راهپیمایی روز عفاف و حجاب فریدن

فریدن-راهپیمایی روز ملی عفاف و حجاب باحضور بانوان فریدنی برگزار شد و کودکان نسل مهدوی با همخوانی سرود «سلام فرمانده» ارادات خود را به عنوان «منتظران کوچک ظهور» به امام زمان (عج) ابراز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز ۲۱ تیر ماه، راهپیمایی روز ملی «عفاف و حجاب» و جشن «بزرگ بانوی عفیف»، پیش از ظهر روز سه شنبه با حضور بانوان فاطمی، کودکان و نوجوانان دهه نودی و هشتادی و با همخوانی سرود «سلام فرمانده» در فریدن برگزار شد.

اجتماع بزرگ نسل امام‌زمانی‌ها در راهپیمایی روز عفاف و حجاب فریدن

در این مراسم بانوان در حالی که دست در دست کودکان خود داشتند، مسیر شهرداری تا گلزار شهدای شهرستان را با پای پیاده طی کرده و بار دیگر با حضور خود در این همایش با آرمان‌های شهدا و وصیت آنها در ارتباط با حفظ حجاب، تجدید میثاق کردند.

اجتماع بزرگ نسل امام‌زمانی‌ها در راهپیمایی روز عفاف و حجاب فریدن

بانوان شهرستان فریدن با به تصویر کشیدن حجاب فاطمی خود در چشم دوربین‌ها، به دنیا نشان دادند که رهرو راه حضرت فاطمه (س) و از منتظران واقعی امام زمان (عج) هستند.

اجتماع بزرگ نسل امام‌زمانی‌ها در راهپیمایی روز عفاف و حجاب فریدن

در این مراسم نسل امام زمانی‌ها با همخوانی سرود «سلام فرمانده» ارادت خود را به عنوان «منتظران کوچک ظهور» به حضرت مهدی (عج) ابراز کردند.

اجتماع بزرگ نسل امام‌زمانی‌ها در راهپیمایی روز عفاف و حجاب فریدن

اجتماع بزرگ نسل امام‌زمانی‌ها در راهپیمایی روز عفاف و حجاب فریدن

اجتماع بزرگ نسل امام‌زمانی‌ها در راهپیمایی روز عفاف و حجاب فریدن

اجتماع بزرگ نسل امام‌زمانی‌ها در راهپیمایی روز عفاف و حجاب فریدن

اجتماع بزرگ نسل امام‌زمانی‌ها در راهپیمایی روز عفاف و حجاب فریدن

اجتماع بزرگ نسل امام‌زمانی‌ها در راهپیمایی روز عفاف و حجاب فریدن

اجتماع بزرگ نسل امام‌زمانی‌ها در راهپیمایی روز عفاف و حجاب فریدن

کد مطلب 5536513

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