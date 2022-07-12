به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

کشف ۷ کیلوگرم مواد مخدر در شرق تهران

سرهنگ ضرغام آذین بیان داشت: در تحقیقات پلیسی به دست آمد یکی از سوداگران مرگ اخیراً مقادیری مواد مخدر از مرزهای شرقی کشور تهیه نموده است و درصدد توزیع آن در سطح شهر تهران خصوصاً محدوده لویزان و تهرانپارس هست که نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت و دستور بازرسی از مخفیگاه متهم و دستگیری وی اخذ شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مخفیگاه متهم در حوالی محله تهرانپارس تحت مراقبت‌های ویژه پلیسی قرار گرفت، افزود: با هماهنگی‌های قضائی صبح روز گذشته گروه عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب به مخفیگاه متهم اعزام و موفق شدند در یک عملیات موفق و هوشمندانه قاچاقچی مواد افیونی را دستگیر و در بازرسی از این مکان، ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر هروئین و ۴ کیلو و۶۰۰ گرم مواد روانگردان شیشه و آلات و ادوات بسته بندی مواد افیونی کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران خاطر نشان کرد: متهم پس از انتقال به مقر پلیس پس از تشکیل پرونده و انجام بازجویی جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

کشف ۲ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در شمال تهران

سرهنگ سعید راستی با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز توسط فردی در شمال تهران، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: مأموران پس از اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در حوالی منطقه "دارآباد شدند.

وی افزود: با انجام گسترده اقدامات اطلاعاتی روز گذشته مخفیگاه متهم شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، وی در اقدامی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر و در این عملیات، ۲ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز از او کشف شد.

راستی با اشاره به اینکه متهم در اظهارات خود به بزه ارتکابی اعتراف کرد، خاطر نشان کرد: این فرد قصد فروش سلاح و انجام تبلیغات در فضای مجازی به مشتریان را داشته که با اشراف اطلاعاتی و حضور به موقع مأموران پلیس موفق به این امر نشد.

رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در پایان با بیان این مطلب که متهم نهایتاً پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست تا گزارش‌های امنیتی و انتظامی خود را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

دستگیری ۲ مالخر و کشف ۴ تن سیم برق سرقتی

سرهنگ دوستعلی جلیلیان اظهار داشت: در پی سرقت‌های متوالی و اعلام شکایت اداره برق به دلیل سرقت شدن کابل‌های برق فشار قوی و خود نگهدار در محدوده خاور شهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری این محل قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یک کارگاه ضایعاتی که اقدام به خرید کابل‌های برق سرقتی می‌کرد، شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان داشت: مأموران با هماهنگی قضائی در بازدید از انبار این کارگاه ضایعاتی ۴ تن سیم برق مسی به ارزش ۶ میلیارد ریال کشف و در این رابطه ۲ مالخر را دستگیر کردند.

سرهنگ جلیلیان در پایان با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطر نشان کرد: یکی از اولویت‌های کاری پلیس برخورد با باندهای سرقت است و در این راستا نیز از مردم عزیز شهر ری می‌خواهیم در صورت مشاهده موارد مشکوک در این خصوص، موضوع را سریعاً از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.