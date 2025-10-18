مأمور قلابی در شاهین شهر دستگیر شد

سرهنگ هادی کیان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با اشراف اطلاعاتی خود از فعالیت مجرمانه فردی شیاد که با تهیه لباس نظامی و معرفی دروغین خود به عنوان مأمور از کارگران و معتادان که پول و مواد افیونی همراه خود داشتند اخاذی می‌کرد مطلع و دستگیری او را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر افزود: سرانجام مأموران با انجام تحقیقات تکمیلی موفق به شناسایی مخفیگاه این فرد شیاد شده و پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی ضربتی او را در مخیفگاهش دستگیر کردند.

وی خاطر نشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم علاوه بر کشف چند دست لباس نظامی با آرم و علائم مربوطه، تعدادی اسپری دفاع شخصی و مقادیری مواد افیونی نیز کشف شد.

سرهنگ کیان مهر با اشاره به اعتراف متهم به ۳ فقره اخاذی با روش جعل عنوان مأموران نظامی و معرفی او به مرجع قضایی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فرصت طلبی افراد سودجو و مخلان نظم و امنیت جامعه، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.