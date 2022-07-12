معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری دکتر عباس ابراهیمی را معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان منصوب کرد.

در متن حکم سورنا ستاری خطاب به عباس ابراهیمی آمده است؛

«نظر به تجارب ارزشمند و با عنایت به مراتب تعهد و کارآمدی که از آن برخوردارید و بنا به پیشنهاد قائم مقام محترم بنیاد ملی نخبگان جنابعالی را به به مدت سه سال به سمت معاون سرآمدان و نخبگان منصوب می نمایم.

امیدوارم با توکل بر خداوند سبحان و در پرتو ارزش‎ها و اصول گرانقدر اسلامی، با رعایت صرفه و صلاح بیت المال و امانتداری که از آن برخوردار می باشید و با بهره‌مندی از همکاری صمیمانه و کارشناسانه کلیه همکاران محترم در واحدهای بنیاد در چارچوب اساسنامه و سایر ضوابط مقررات مربوط به ویژه در تحقق اهداف عالی در حوزه نخبگان، روان‌سازی امور، جذب منابع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در کشور و با تلاش جهادگونه در کسب رضایت الهی در خدمت به سرآمدان و نخبگان عزیز، موفق و موید باشید.

بی شک کلیه همکاران و مسئولین محترم بنیاد در تحقق اهداف و انجام وظایف محوله، جنابعالی را یاری خواهند نمود.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله، خدمت رسانی به استعدادهای برتر و نخبگان، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.»