مهلت ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی نظام جدید تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ سازمان سنجش، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شد که بتوانند تا روز یکشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ثبت‌نام و یا ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در پذیرش دوره مذکور اقدام کنند.

ضمناً متقاضیانی که قبلاً ثبت نام خود را تکمیل و کدرهگیری دریافت کرده اند در صورت تمایل تا تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

متقاضیان کاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی باید با اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه، در صورت واجد شرایط بودن، منحصراً در یک رشته امتحانی و متناسب با رشته تحصیلی و کد رایانه ای دیپلم خود ثبت نام کنند.

پذیرش در تعدادی از رشته های امتحانی مذکور بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت خواهد پذیرفت.

همه متقاضیان، اعم از اینکه پذیرش در رشته امتحانی آنان با آزمون یا براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) باشد، لازم است که مطابق ضوابط دفترچه راهنما و توضیحات این اطلاعیه در آزمون مذکور ثبت‌نام و انتخاب رشته کنند. در صورت عدم ثبت‌نام در تاریخ مقرر، پذیرش متقاضی پس از پایان مهلت تعیین شده امکان‌پذیر نخواهد بود.