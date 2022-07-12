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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۴

مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی تمدید شد

مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی تمدید شد

ثبت نام متقاضیان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱، فرصت متقاضیان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۱ تا یکشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ تمدید شد و متقاضیان می توانند تا این فرصت نسبت به ثبت‌نام و یا ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در پذیرش دوره مذکور اقدام کنند.

متقاضیانی که قبلاً ثبت نام خود را تکمیل و کدرهگیری دریافت کرده اند در صورت تمایل تا تاریخ ۲۶ تیر نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

گزینش دانشجو در دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای در کدرشته محل‌های تحصیلی براساس معدل کل دیپلم، نوع دیپلم و سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان، بومی و با توجه به صلاحیت‌های عمومی متقاضیان با عنایت به ضوابط دانشگاه جامع علمی -کاربردی و مصوبات مربوط صورت می‌گیرد.

برای هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت‌نام توسط دانشجو به مرکز آموزشی ضروری است.

کد مطلب 5536611

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