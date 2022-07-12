مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱، فرصت متقاضیان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۱ تا یکشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ تمدید شد و متقاضیان می توانند تا این فرصت نسبت به ثبت‌نام و یا ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در پذیرش دوره مذکور اقدام کنند.

متقاضیانی که قبلاً ثبت نام خود را تکمیل و کدرهگیری دریافت کرده اند در صورت تمایل تا تاریخ ۲۶ تیر نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

گزینش دانشجو در دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای در کدرشته محل‌های تحصیلی براساس معدل کل دیپلم، نوع دیپلم و سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان، بومی و با توجه به صلاحیت‌های عمومی متقاضیان با عنایت به ضوابط دانشگاه جامع علمی -کاربردی و مصوبات مربوط صورت می‌گیرد.

برای هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت‌نام توسط دانشجو به مرکز آموزشی ضروری است.