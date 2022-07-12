مصوبه سقف قرارداد بازیکنان نیامده است/ راه بهاروند را ادامه میدهم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کشوریفرد پس از نشست هماندیشی با مدیران باشگاههای لیگ درباره تبلیغات محیطی و انتخابش به عنوان سرپرست سازمان لیگ گفت: صحبت خاصی ندارم و امیدوارم راه آقای بهاروند را ادامه دهم. جلسه امروز خیلی خوب بود و همه باشگاهها همکاری کردند. خدا را شکر کار خوب پیش رفت و مصوبات خوبی داشتیم. امیدواریم امسال درآمدزایی باشگاهها را بیشتر کنیم.
سرپرست سازمان لیگ فوتبال که روز گذشته جانشین حیدر بهاروند شد درباره افزایش میزان درآمد تبلیغات محیطی تاکید کرد: حق تبلیغات دو، سه برابر نشده ولی نسبت به قبل افزایش پیدا کرده است.
کشوریفرد درباره سقف قرارداد بازیکنان برای فصل آینده عنوان کرد: هنوز مصوبه سقف قراردادها از فدراسیون به سازمان لیگ نیامده است.
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