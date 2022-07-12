پرداخت هزینه تثبیت خاک پروژه مسکن فرهنگیان توسط سازمان ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه ۴۸۰ واحدی مسکن شهرک فرهنگیان همدان با پیگیری‌های نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی مجدد آغاز به کار کرد.

این پروژه مدتی متوقف شده بود و حال عملیات اجرایی تثبیت خاک این پروژه شروع شده که طبق گفته‌های مجید صالحی امیر؛ معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، به دنبال پیگیری‌ها و مکاتبات حجت الاسلام فلاحی از وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی مسکن موافقت کرده است تا هزینه تثبیت خاک پروژه را پرداخت کند.

با این روند هزینه اضافی به مردم تحمیل نخواهد شد و پروژه سیر تکمیلی خود را ادامه خواهد داد.