  1. استانها
  2. همدان
۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۹

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی همدان خبرداد؛

پرداخت هزینه تثبیت خاک پروژه مسکن فرهنگیان توسط سازمان ملی مسکن

پرداخت هزینه تثبیت خاک پروژه مسکن فرهنگیان توسط سازمان ملی مسکن

همدان- معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان همدان گفت: سازمان ملی مسکن موافقت کرد که هزینه تثبیت خاک پروژه را پرداخت کند تا هزینه اضافی به مردم تحمیل نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه ۴۸۰ واحدی مسکن شهرک فرهنگیان همدان با پیگیری‌های نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی مجدد آغاز به کار کرد.

این پروژه مدتی متوقف شده بود و حال عملیات اجرایی تثبیت خاک این پروژه شروع شده که طبق گفته‌های مجید صالحی امیر؛ معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، به دنبال پیگیری‌ها و مکاتبات حجت الاسلام فلاحی از وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی مسکن موافقت کرده است تا هزینه تثبیت خاک پروژه را پرداخت کند.

با این روند هزینه اضافی به مردم تحمیل نخواهد شد و پروژه سیر تکمیلی خود را ادامه خواهد داد.

کد مطلب 5536635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها