سفر به ازبکستان با هدف تقویت روابط پارلمانی و اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف عصر امروز (سه شنبه ۲۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی پیش از عزیمت به ازبکستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنده به دعوت رسمی رئیس مجلس قانونگذاری و مجلس عالی جمهوری ازبکستان به این کشور دعوت شدم.

وی بیان کرد: تأکید ما آن است که روابط ایران و ازبکستان در حوزه پارلمانی، اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی توسعه یابد. ایران و ازبکستان از لحاظ جغرافیایی دو کشور بسیار نزدیک به یکدیگر هستند اما روابط ما آن طور که مورد توقع و انتظارمان است، توسعه نیافته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دیدارهایی با مقامات ازبکستان ازجمله رئیس جمهور و رؤسای مجالس ازبکستان خواهیم داشت همچنین نشستی هم با بخشی از تجار آنجا خواهیم داشت و به دنبال توسعه روابط پارلمانی و اقتصادی هستیم.

قالیباف تأکید کرد: قطعاً تقویت روابط پارلمانی در روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها تأثیرگذار خواهد بود. کرونا باعث افت روابط کشورها در سطح دنیا شد اما الان که شرایط بهتری از حیث شیوع بیماری کرونا در سطح جهان وجود دارد، می‌توانیم سطح روابط را گسترش دهیم.

وی افزود: فرصت‌های ترانزیتی بسیار زیادی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و بخش‌های خصوصی و دولتی کشور می‌توانند فعال‌تر شوند و ما به دنبال آن هستیم که بستر این کار را فراهم کنیم تا ارتباط پارلمانی و اقتصادی دو طرف گسترش یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ازبکستان جز کشورهای آسیای میانه و از کشورهای مؤثر در سازمان شانگهای است و جمهوری اسلامی ایران هم از سال آینده عضو دائم سازمان شانگهای خواهد بود و این سفر از این جهت بسیار حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: امنیت منطقه هم برای هر دو کشور بسیار مهم است و ازبکستان هم مرز افغانستان است و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر مورد توجه هردو کشور است. همکاری‌های دو جانبه بین ایران و ازبکستان در این زمینه با این نگاه است که امنیت پایدار در افغانستان برقرار شود و دولت آینده افغانستان متشکل از اقوام مختلف باشد.