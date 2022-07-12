«قالیباف» وارد ازبکستان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمدباقر قالیباف عصر امروز (سه شنبه) با استقبال «نورالدین جان اسماعیل اف»، رئیس مجلس ازبکستان وارد تاشکند شد.

غلامرضا نوری قزلجه، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، سید غنی نظری و پروین صالحی، رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر سه روزه همراهی می‌کنند.

این سفر به دعوت همتای ازبکستانی محمدباقر قالیباف انجام شده و دیدار با رئیس جمهور و رؤسای مجالس ازبکستان، گفتگو با تجار و بازرگانان و بازدید از برخی ظرفیت‌های فرهنگی برای ارتقای روابط دو کشور به ویژه در زمینه اقتصادی و پارلمانی از جمله برنامه‌های رئیس مجلس و هیئت همراه در ازبکستان است.