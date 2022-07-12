مقوله عفاف و حجاب باید به عنوان یک انتخاب درونی و فطری مطرح شود

عاطفه سعیدینژاد، مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، عفاف و حجاب را از موضوعهای زیست بوم کشور دانست و اضافه کرد: شاید یکی از مهمترین آسیبهایی که امروز در فضای بانوان وجود دارد، این باشد که خودباوری و هویت لازم را در فضای بانوان نداریم و این ریشه خیلی از مسائل و مشکلات در این حوزه است.
وی اظهار کرد: به نظر میرسد امروز یکی از مهمترین مسیرهای هویتبخش این است که ما مسیری برای رشد و شکوفایی و به ثمرنشاندن ظرفیت مهم و مستعد دختر ایرانی فراهم کنیم. این دختر ایرانی که شاید امروز از نظر خیلی از صاحبنظران درگیر بسیاری از آسیبها شده و فضای فرهنگ عمومی او با خیلی از ضد ارزشها همراه شده، امروز از نرم جهانی موجود در فضای دختران به شدت پرتوانتر، مستعدتر و با قابلیتهای وسیعی در جامعه ظاهر شده که باید در جای خود دیده شود.
سعیدینژاد با بیان اینکه یک تاریخ، پشتیبان شخصیت امروز دختران ماست، افزود: صرفاً تصویری که خیلیها از فضای بیرونی اجتماع ما ارائه میدهند، نمیتواند توصیفکننده واقعیت دختر ما باشد. در این زمینه اولاً باید دقت داشته باشیم که سیاهنمایی که در این عرصه صورت میگیرد را جدی نگیریم و دوم اینکه مسیر اصلی هویتیابی دختران که ایجاد عرصه برای شکوفایی و به کمال رساندن آنهاست را میشود در عرصههای مختلف پیگیری کرد.
آثار مستقیم عفت ورزی در پیشرفت زنان
وی عنوان کرد: برداشت ما این است که امروز ناظر به شکلگیری پیشرفت ایرانی اسلامی میتوانیم برای حل مسائل مختلف مردم، عرصههایی را برای بانوان شکل دهیم که بتوانند مبتنی بر استعداد و توان زنانهشان وارد این عرصهها شوند. این درواقع کلانپروژه ما در نهضت پیشرفت بانوان است و باور ما این است که اگر زنان در مسیر پیشرفت قرار گیرند، اصولاً عفاف، حجاب و حیا را از عناصر این پیشرفت بهشمار خواهند آورد. درواقع یکی از مهمترین دریچهها برای ورود به مسأله عفاف و حجاب باید این باشد که دختر ایرانی امروز عفتورزی را عامل پیشرفت خود بداند و در مسیر زندگی این موضوع را دریابد که چگونه این عنصر میتواند در پیشرفت به وی کمک کند.
مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: یکی از واقعیتهای مهم در زندگی زنان میتواند پدیده مادری باشد به این معنا که یک زن بتواند رشد و کمال خود را اولاً در کانون خانواده معنا کند و بعد بتواند فرصت حضور خود را در خانواده به نوعی شکل دهد که قابلیتهای اثرگذاری اجتماعی را داشته باشد، این تصویر مترقی از حضور زن که هم کارکردهای جدی در خانواده داشته باشد و هم اثرگذاریهای جدی اجتماعی را باعث شود، وقتی برای زن محقق میشود که زن، نقش مادری را برای خود به صورت تمام و کمال بپذیرد و به عنوان عنصر مهم شخصیتساز، رشدآفرین و کمالبخش برای خود معنا کند.
وی گفت: در پدیده مادری، عنصر حیا و عفت تعریف خود را دارد و اگر دختران امروز، مادری را یکی از مسیرهای کمال خود بدانند، قاعدتاً حیا و عفتورزی نیز یکی از عناصر مهم مادری در نظر آنها جلوه خواهد کرد. متأسفانه یکی از مشکلات امروز ما این است که تصویرهایی را برای فضای زنان نسبت به کمال مطلوب خودشان ایجاد میکنیم که فاصلههای جدی با عفت ورزی دارند و سعی میکنیم این تصویرها را اینقدر مطلوب و خواستنی نشان دهیم که به مرور گرایش و کششی خارج از فطرت واقعی دختران نسبت به آن جریان ارزشی ایجاد کنیم در صورتی که افقهای مطلوبی که در مسیر پیشرفت بانوان میتوان شکل داد و مبتنی بر فطرت و سرشت زنانه است، میتواند مؤید جریان حیا و عفت در زنان باشد.
عفاف و حجاب باید به عنوان یک انتخاب درونی و فطری مطرح شود
سعیدینژاد با بیان اینکه ما امروز در نهضت پیشرفت بانوان تلاشمان بر این است که عرصههایی برای نقشآفرینی بانوان در رسیدن به این کمال مطلوب شکل دهیم، افزود: خیلی مهم است که عفاف و حجاب نه به عنوان عامل حاکمیتی، بلکه بهعنوان یک انتخاب درونی و فطری مردمی مطرح شود.
وی عنوان کرد: جامعه باید کمک کند که شرایط برای انسانها در مسیر الهی شدن مهیا شود. درواقع تزاحماتی که ممکن است این دنیا ایجاد کند به حداقل برسد و این ویژگی جامعه اسلامی است. قرار نیست افراد در جامعه اسلامی با جبر و اکراه، واقعیتها را بپذیرند، بلکه قرار است مسیر برای فهم واقعیتها و رشد و کمال در مسیر نظام توحیدی و ارزشهای الهی فراهم شود. در این زمینه مهمترین مسئولیت دستگاههای حاکمیتی این است که شرایط را برای فهم این موضوع فراهم کنند، چون در دنیای واقعی با جریانهای مخرب فراوانی مواجه هستیم و جریان طبیعی و مثبتی نسبت به پدیدهها و ارزشهای الهی وجود ندارد، لذا تبلیغ ارزشها و اینکه انسانها به معنای واقعی ارزشها درک پیدا کنند مهمترین رسالت دستگاههای دینی است.
مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی گفت: به نظر میرسد مهمترین راهکار، برداشتن موانع واقعی از سر راه زندگی سعادتمندانه بانوان و ایجاد فرصت برای رسیدن به زندگی است که در آن عفاف، حجاب و حیا جایگاه جدی دارند. اینکه چه فرصتهایی به عنوان راهکار در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، مقولات مربوط به ماجرای تفریح و تخلیه هیجانات، استفاده از فرصت رفاقت برای رشد کمال دختران و دیگری استفاده از فرصتهای آموزش و پرورش است. امروز عموماً دغدغه آموزش و پرورش، فضای آموزشی شده است که به شدت ناکارآمد در این عرصه ورود کردهایم. باید به دانشآموزان در دورهای که در اختیار ما در فضای آموزش و پرورش هستند، کمک کنیم ظرفیتهای پرورشی خود را پیدا کنند و از آنها استفاده شود. یکی دیگر از دغدغههای اصلی ما این است که جریان حوزوی را بتوانیم در حل مسائل دخیل کنیم.
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