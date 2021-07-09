وضعیت عفاف و حجاب کنونی زیبنده ایران اسلامی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباسعلی گرزین، مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان به مناسبت هفته حجاب و عفاف پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حجاب وقار، متانت زن و سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست و از اسلام باید به خاطر مسئله حجاب تشکر کرد، این جزء نعمت‌های الهی است. امام خامنه ای مدظله العالی

قیام انقلابی و غیرتمندانه مردم مشهد در ۲۱ تیر سال ۱۳۱۴ علیه کشف حجاب یادآور روزی است که مردان و زنان باایمان با شهامت و غیرت به پا خواستند تا ظلمی را که توسط رژیم دست نشانده پهلوی بر همه مردم به ویژه زنان سرزمین ایران اسلامی شده بود را از میان بردارند و با نثار جان خویش به تمامی دنیا بفهمانند که ایرانی مسلمان تا پای جان آماده دفاع از ارزش ها است.

حجاب و عفاف نه فقط یک نوع پوشش بلکه نوعی تفکر است که در عصر حاضر خاص جامعه زنان نیست بلکه مردان هم باید با عفاف، پاسدار حریم خود و خانواده خود در همه ابعاد فردی و اجتماعی باشند.

جهان غرب و دشمنان اسلام با برنامه ریزی و صرف هزینه های سنگین مالی سعی در محو و بی ارزش جلوه دادن مبانی اسلامی کرده و با طرح مباحثی همچون حجاب هراسی و منع حجاب به دنبال ترویج بی حیایی و بی عفتی و بی بند و باری و کمرنگ کردن نمادهای فرهنگ اسلامی در جامعه ایرانی اند و تلاش می کنند تا به هنجارشکنی در جامعه اسلامی بپردازند.

مقوله حیا و عفاف و حجاب، امری فطری، ذاتی و جزء خصیصه‌های متعالی و ویژه انسانی است. پروردگار متعال وقتی انسان را آفرید و او را اشرف مخلوقات قرار داد، چند عنصر مهم و متمایزکننده انسان با سایر موجودات را در درون او به ودیعه نهاد که بتواند مراحل رشد و کمال خود را بپیماید و به سر منزل مقصود برسد. از جمله این عناصر و گوهرهای ناب و اساسی، مسئله حیا و عفت‌ورزی است.

۲۱ تیرماه روز به خون کشیده شدن اسوه‌های عفاف و حجاب و به شهادت رساندن مظلومانه طلایه‌داران مخالفت با قانون غیرانسانی، غیراخلاقی و استعماری کشف حجاب در حریم امن رضوی و مسجد جامع گوهرشاد، نمونه‌ای از حرکت سازماندهی شده دشمنان انسانیت است که با عناوین جذاب و فریبنده‌ای از جمله کشف حجاب به چیزی جزء نابودی کیان خانواده و لگدمال شدن شخصیت و کرامت بانوان و همه انسانها نمی‌اندیشند.

امروز هم دشمنان قسم‌خورده فرهنگ ایران اسلامی با استفاده از ابزارهای متعدد و پیشرفته و در عرصه‌های مختلف و متنوع فرهنگی و هنری و تطمیع برخی سلبریتی‌های خائن به فرهنگ ناب ایرانی اسلامی این مرز و بوم و بهره‌مندی فزاینده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در عرصه جنگ‌نرم و تهاجم سازمان‌یافته فرهنگی و تلاش گسترده، با ترویج فرهنگ اباحه‌گری و تساهل و تسامح و مبارزه با گوهر ناب حیا و عفاف و حجاب به شدت در حال مبارزه شبانه‌روزی علیه مبانی معرفتی و اخلاقی و کرامت انسانی در جامعه هستند.

کالبد فرهنگی جامعه برای تحقق تمدن اسلامی، همواره نیازمند خون پاک و معطر حیا و عفاف و حجاب است. مولایمان و رهبر عزیزمان فرمودند: فرهنگ مانند هوایی است که تنفس می‌کنیم، اگر این هوا مسموم و آلوده به بی‌عفتی و بی غیرتی شد، تنفس فرهنگی جامعه و امنیت روانی آن، دچار اختلال خواهد شد.

اکنون وضعیت عفاف و حجاب جامعه، زیبنده ایران اسلامی که وامدار خون خیل عظیم شهداست، نیست.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هفته عفاف و حجاب، از همه دختران و پسران ایران اسلامی صمیمانه دعوت می کنم همه هفته‌ها و روزها و دقایق را ویژه بزرگداشت فرهنگ تاریخی و ملی و دینی حیا و عفاف و حجاب بدانند و برای اقامه این فرهنگ متعالی الهی و انسانی، با الهام از نص شریفه قل إنما أعظم بواحده أن تقوموا لله مثنی و فرادی، قیام فکری و فرهنگی و اجتماعی کنند.