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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۹

تحلیلگر لبنانی:

آمریکا برای توجیه ماندگاری در منطقه، بحران سازی می کند

آمریکا برای توجیه ماندگاری در منطقه، بحران سازی می کند

نویسنده و تحلیلگر سیاسی لبنانی معتقد است که آمریکا با هدف توجیه ماندگاری خود در منطقه، عامل اصلی بحران سازی در بخش های سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «هادی قبیسی» نویسنده و تحلیلگر سیاسی لبنانی، آمریکا را به ایجاد بحران‌های سیاسی و اقتصادی در لبنان، سوریه و عراق متهم کرد تا توجیهی برای بقای طولانی مدت نیروهای خود در منطقه پیدا کند.

قبیسی در گفتگو با پایگاه خبری المعلومه افزود: آمریکا از ابزارهای سیاسی، اطلاعاتی و رسانه‌ای برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی با هدف حفظ نیروهای خود برای مدت طولانی در منطقه استفاده می‌کند.

وی تصریح کرد: آمریکا در تلاش است تا در کشورهایی که با حضور نظامی آن در خاک خود مخالف هستند، بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.

این تحلیلگر لبنانی در پایان تأکید کرد: آمریکا بر میادین نفتی منطقه به ویژه در شرق سوریه سیطره یافته و این مسئله باعث شده است تا علاوه بر بحران سازی در عرصه‌های مختلف، تسلط نظامی خود را گسترش داده و تقویت کند.

این اظهارات قبیسی در حالی است که «ابراهیم حیدر» روزنامه‌نگار لبنانی اخیراً ، آمریکا را متهم کرد که لبنان را از نظر اقتصادی محاصره کرده است تا این کشور را تسلیم کند.

کد مطلب 5536713

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