به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم زاده معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش دورهم جمع شدن دانش آموزان عشایر را بعد از دوران کرونا، بسیار ارزشمند عنوان کرد و این اردو را مدیون هدایت و همراهی وزیر آموزش و پرورش دانست و گفت: عدالت آموزی همیشه مورد تاکید آموزش و پرورش بوده است و اکنون به خانواده‌های عشایر این مژده را می‌دهیم که برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا علاوه بر اجرای تمام و کمال عدالت آموزشی، ارتقا کیفیت آموزشی در مناطق عشایر نشین پیاده سازی شود.

وی با اشاره به برگزاری اردوی دانش آموزان عشایر تصریح کرد: برگزاری این اردو چهره‌ای از تربیت تمام ساحتی سند تحول بنیادین است‌؛ و بخشی از ساحت‌های شش‌گانه سند تحول آموزش و پرورش، شامل ساحت‌های زیبایی شناختی و هنری، ساحت فرهنگی و اقتصادی و ساحت دینی با حضور در شهر مقدس مشهد در این اردو پیاده سازی شده است.

حکیم زاده با بیان این‌که اجازه ندادیم در دوران کرونا چراغ مدارس عشایر خاموش شود، گفت: برنامه پایش یادگیری دانش آموزان عشایر در جهت ارتقا یادگیری آنان با جدیت دنبال می‌شود.

معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ارتقا کیفیت آموزش عشایر با اعزام معلم با کیفیت اتفاق خواهد افتاد، اظهار کرد: پیگیری احیای دانش‌سراهای عشایری از برنامه‌های آموزش و پرورش است و به دنبال این هستیم که موارد مقفول اساسنامه آموزش عشایری مانند جذب از بوم عشایر و سهمیه دانشگاه فرهنگیان را به مرحله اجرا برسانیم.