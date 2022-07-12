دستگیری قاچاقچیان اسلحه در اصفهان با ۳۵ سلاح شکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت: مأموران فرماندهی انتظامی استان اصفهان در راستای اجرای طرح مبارزه با سلاح و مهمات غیرمجاز، حین کنترل خودروهای عبوری در راه‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه خودروی سواری مشکوک و آنها را به منظور بازرسی دقیق‌تر متوقف می‌کنند.

وی ادامه داد: مأموران پس از توقیف طی هماهنگی قضائی اقدام به بازرسی از خودروهای مذکور کرده که در بازرسی به عمل آمده موفق به انهدام باند قاچاق اسلحه و کشف ۳۵ قبضه اسلحه شکاری به همراه یک هزار و ۶۰۰ فشنگ مربوطه می‌شوند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه در این خصوص ۴ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند، گفت: پلیس با مجاهدت و تلاش شبانه روزی با مخلان نظم و امنیت، قاچاقچیان، اشرار و سوداگران مرگ قاطعانه برخورد می‌کند و اجازه جولان به آن‌ها نخواهد داد.

سردار هاشمی فر در پایان خاطرنشان کرد: پلیس قاطعانه با خرید، فروش و نگهداری سلاح‌های غیرمجاز برخورد می‌کند، در این راستا از شهروندان می‌خواهیم تا در صورت اطلاع از این گونه موارد مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا برخوردهای قانونی با متخلفان صورت بگیرد.